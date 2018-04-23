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В Сызрани в 2018 году откроют два кинотеатра
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В Сызрани в 2018 году откроют два кинотеатра 

Волга Ньюс 2 часа назад
В пятницу, 20 апреля, официальный сайт администрации Сызрани сообщил, что в течение года в ДК «Авангард» и ДК «Горизонт» должны появиться два кинозала, оборудованные современной техникой для показа художественных фильмов.
Город несколько лет пытался получить грант Фонда кино на открытие кинозалов в домах культуры Сызрани. В этом году ему удалось выиграть 10 млн руб. для закупки сразу двух кинопроекторов". По предварительным данным, денежные средства должны освоить до декабря 2018 года.
"Фильмы нам будут присылать новые, и показывать их будут не в качестве культмассовых мероприятий, а в режиме работы современного кинотеатра. Будут открыты кассы и киносеансы для горожан", — пояснила заместитель директора культурно-досугового комплекса Сызрани Наталья Егорихина.
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