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Universal Pictures экранизирует «Томминокеров» Стивена Кинга
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Universal Pictures экранизирует «Томминокеров» Стивена Кинга 

Fancy Journal 2 часа назад
Фото: Fancy Journal
Как сообщает The Hollywood Reporter, киностудия Universal Pictures приобрела права на экранизацию очередного романа Стивена Кинга «Томминокеры». За права также боролись Sony Pictures и Netflix. Продюсировать проект будут Джеймс Ван («Заклятие») и Рой Ли («Оно»). Кто станет режиссером фильма пока не известно.
Роман вышел в 1987 году. Действие разворачивается в американском городке, где писательница Бобби Андерсон случайно обнаруживает закопанный космический корабль. Под воздействием опасного газа с корабля жители города приобретают сверхспособности, однако цена этому — склонность к насилию.
Книга уже была экранизирована Джоном Пауэром в 1993 году в виде мини-сериала, где в главных ролях снялись Джимми Смитс и Марг Хельгенбергер. Исполнительным продюсером телевизионной адаптации тогда выступил Ларри Санитски, который также примет участие в работе над фильмом от Universal. Когда киностудия планирует начать производство не сообщается.
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