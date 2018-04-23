Universal Pictures экранизирует «Томминокеров» Стивена Кинга

Как сообщает The Hollywood Reporter, киностудия Universal Pictures приобрела права на экранизацию очередного романа Стивена Кинга «Томминокеры». За права также боролись Sony Pictures и Netflix . Продюсировать проект будут Джеймс Ван («Заклятие») и Рой Ли («Оно»). Кто станет режиссером фильма пока не известно.

Роман вышел в 1987 году. Действие разворачивается в американском городке, где писательница Бобби Андерсон случайно обнаруживает закопанный космический корабль. Под воздействием опасного газа с корабля жители города приобретают сверхспособности, однако цена этому — склонность к насилию.