Ещё
Вышел тизер нового фильма Ларса фон Триера
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вышел тизер нового фильма Ларса фон Триера 

Fancy Journal 1 час назад
В Сети появился первый тизер нового фильма датского режиссера Ларса фон Триера. Психологический триллер, получивший название «Дом, который построил Джек», будет представлен во внеконкурсной программе 71-го Каннского кинофестиваля. Главные роли в картине исполнили Мэтт Диллон, Ума Турман, Бруно Ганц, Райли Кио и Эдвард Спелирс.
Сюжет ленты разворачивается вокруг серийного маньяка (Мэтт Диллон), орудующего в американском штате Вашингтоне в 1970-80-х годах. Съемки проходили в Дании и Швеции. По словам фон Триера, источником вдохновения в работе над фильмом послужил образ президента США Дональда Трампа.
Напомним, Ларс фон Триер впервые за семь лет приедет в Канны. В 2011 году после ряда противоречивых высказываний, связанных с одобрением деятельности нацистов, режиссер и обладатель «Золотой пальмой ветви» за драму «Танцующая в темноте», был объявлен персоной нон грата фестиваля.
71-й международный Каннский кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая. Жюри в этом году возглавляет австралийская актриса Кейт Бланшетт.
Fancy Journal: последние новости
Создатели «Мира Дикого Запада» снимут новый сериал для Amazon Эдгар Рамирес снимется в «Круизе по джунглям» с Эмили Блант и Дуэйном Джонсоном Фильм об Элтоне Джоне запускают в производство
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: что стало с участниками7
Как изменились популярные дети-актеры12
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе18
«В поисках капитана Гранта»: что осталось за кадром1
Звезды советского кино, которые плохо кончили27
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
00:31
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение