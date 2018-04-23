Вышел тизер нового фильма Ларса фон Триера

Сюжет ленты разворачивается вокруг серийного маньяка (Мэтт Диллон), орудующего в американском штате Вашингтоне в 1970-80-х годах. Съемки проходили в Дании и Швеции. По словам фон Триера, источником вдохновения в работе над фильмом послужил образ президента США Дональда Трампа

Напомним, Ларс фон Триер впервые за семь лет приедет в Канны. В 2011 году после ряда противоречивых высказываний, связанных с одобрением деятельности нацистов, режиссер и обладатель «Золотой пальмой ветви» за драму «Танцующая в темноте», был объявлен персоной нон грата фестиваля.