Вышел тизер нового фильма Ларса фон Триера 

В Сети появился первый тизер нового фильма датского режиссера Ларса фон Триера. Психологический триллер, получивший название «Дом, который построил Джек», будет представлен во внеконкурсной программе 71-го Каннского кинофестиваля. Главные роли в картине исполнили Мэтт Диллон, Ума Турман, Бруно Ганц, Райли Кио и Эдвард Спелирс.
Сюжет ленты разворачивается вокруг серийного маньяка (Мэтт Диллон), орудующего в американском штате Вашингтоне в 1970-80-х годах. Съемки проходили в Дании и Швеции. По словам фон Триера, источником вдохновения в работе над фильмом послужил образ президента США Дональда Трампа.
Напомним, Ларс фон Триер впервые за семь лет приедет в Канны. В 2011 году после ряда противоречивых высказываний, связанных с одобрением деятельности нацистов, режиссер и обладатель «Золотой пальмой ветви» за драму «Танцующая в темноте», был объявлен персоной нон грата фестиваля.
71-й международный Каннский кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая. Жюри в этом году возглавляет австралийская актриса Кейт Бланшетт.