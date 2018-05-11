Ностальгический тест: Помните ли вы русские хиты 1990-х?

Когда-то песни «American boy», «Крошка моя» и «Солнышко» знала наизусть вся страна, но годы идут, строчки из них забываются, а в памяти остаются лишь навязчивые рефрены из припевов. Пройдите наш тест, чтобы проверить, помните ли вы хоть что-нибудь из главных хитов 1990-х. (function (d, s, id) {var js, fjs=d.getElementsByTagName (s) [0];if (d.getElementById (id)) return;js=d.createElement (s);js.id=id;js.src='https://embed.playbuzz.com/sdk.js';fjs.parentNode.insertBefore (js, fjs);} (document, 'script', 'playbuzz-sdk'));