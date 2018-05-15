Она хотела ребенка. Но потом мама сказала ЭТО.

Мы все сидели за обедом, как моя дочь сказала, что они планируют ребенка.

— Как думаешь, мне уже пора стать мамой? — спросила шутливо моя дочь.

— Это кардинально изменит твою жизнь, — сказала я, сдерживая волнение.

— Я знаю. Мне придется забыть о сне, а на выходные мы не сможем куда-то уехать.

Но это не то, что я имела в виду. Я посмотрела на свою дочь и подумала, говорить ей это или нет…

Я ей хотела сказать то, что она никогда не узнает из книг или курсов материнства.

Я хотела сказать ей, что физические раны заживут, но эмоциональные останутся. Она больше не будет прежней.

Я хотела ее предупредить, что она никогда больше не сможет читать газету без слов: «А что, если бы это был мой ребенок?». Каждое крушение самолета, каждый пожар в доме будет ее преследовать…