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Она хотела ребенка. Но потом мама сказала ЭТО.
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Она хотела ребенка. Но потом мама сказала ЭТО. 

Карельские вести 15 мая 2018
Фото: Карельские вести
Мы все сидели за обедом, как моя дочь сказала, что они планируют ребенка.
— Как думаешь, мне уже пора стать мамой? — спросила шутливо моя дочь.
— Это кардинально изменит твою жизнь, — сказала я, сдерживая волнение.
— Я знаю. Мне придется забыть о сне, а на выходные мы не сможем куда-то уехать.
Но это не то, что я имела в виду. Я посмотрела на свою дочь и подумала, говорить ей это или нет…
Я ей хотела сказать то, что она никогда не узнает из книг или курсов материнства.
Я хотела сказать ей, что физические раны заживут, но эмоциональные останутся. Она больше не будет прежней.
Я хотела ее предупредить, что она никогда больше не сможет читать газету без слов: «А что, если бы это был мой ребенок?». Каждое крушение самолета, каждый пожар в доме будет ее преследовать…
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