Популярный психологический тест про букву «А»!

Американские психологи проводили интересный тест — они давали группе людей текст с заданием вычеркнуть в нем все буквы «А».

Полученные результаты удивили всех. Оказалось, что лучше всего с поставленной задачей справляются люди с какими-либо психическими отклонениями. Когда задачу изменили на поиск не буквы, а ошибок в тексте, ничего не изменилось — все также лидировали люди с психическими проблемами.

Психологи заметили закономерность — чем интереснее был предложенный текст, тем меньше ошибок находили люди со здоровой психикой. Они больше увлекались содержанием того, что читают, чем полученным заданием. А вот «проблемные» оставались верными себе: они не особо обращали внимание на содержание, им даже было тяжело пересказать прочитанное. Ведь главное для таких — найти все ошибки.

Самое же забавное здесь то, что в жизни все происходит точно так же! Ты можешь быть очень интересным человеком, добрым, хорошим, отзывчивым, ты всем нравишься, ты из «правильных» людей. Но всегда найдется тот, кто найдет в тебе десятки «ошибок».

Давайте же отбросим свою чрезмерную придирчивость и начнем смотреть на суть, а не на ошибки! Возможно, это сделает наш мир лучше!

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