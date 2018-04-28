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Тест: А вы бы смогли победить в шоу «Кто хочет стать миллионером»?
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Тест: А вы бы смогли победить в шоу «Кто хочет стать миллионером»? 

Ридус 28 апреля 2018
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Телешоу «Кто хочет стать миллионером?» успешно идёт в эфире российского телевидения уже 17 лет. Однако за этот внушительный срок главный приз в 3 миллиона рублей выигрывали всего шесть раз. А вы бы смогли правильно ответить на все 15 вопросов? Проверьте себя с помощью нашего теста. Результатами делитесь в комментариях, а сам тест отправьте друзьям, которые тоже хотят стать миллионерами.
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