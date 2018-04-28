Тест: А вы бы смогли победить в шоу «Кто хочет стать миллионером»?

Телешоу «Кто хочет стать миллионером?» успешно идёт в эфире российского телевидения уже 17 лет. Однако за этот внушительный срок главный приз в 3 миллиона рублей выигрывали всего шесть раз. А вы бы смогли правильно ответить на все 15 вопросов? Проверьте себя с помощью нашего теста. Результатами делитесь в комментариях, а сам тест отправьте друзьям, которые тоже хотят стать миллионерами.

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