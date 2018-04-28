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Тест: автомобили рекордсмены
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Тест: автомобили рекордсмены
Motor.ru
1 час назад
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Motor.ru
Автомобили иногда пугают своим разнообразием и схожестью одновременно, но в нашем сегодняшнем тесте представлены только самые сливки высшего общества: машины, которые значатся рекордсменами в своих классах или абсолюте. Вам только нужно их угадать…
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