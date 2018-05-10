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Тест: Что означают эти устаревшие слова?
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Тест: Что означают эти устаревшие слова? 

Ридус 1 час назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Язык меняет свой облик из года в год, и противиться этому — всё равно что противостоять прогрессу. Какие-то слова теряют свой первоначальный смысл, другие и вовсе исчезают из повседневной речи. А если бы машина времени смогла перенести вас на 200−300 лет назад, смогли бы вы понять, о чём говорят наши предки? Пройдите тест, чтобы узнать, помните ли вы что означают устаревшие слова русского языка. Результатами обязательно поделитесь в комментариях!
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