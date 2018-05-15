Тест: на сколько процентов вы трудоголик?

Уходить с работы на несколько часов позже и не брать отпуск стало модно. «Трудоголик обыкновенный» — именно так теперь выглядит образ современного успешного человека. Если ты не погребен под грудой дедлайнов, не посвящаешь работе выходные и успеваешь радоваться жизни, значит, что-то с тобой не так. Однако подобная установка может привести к серьезным проблемам со здоровьем и колоссальному дисбалансу.

Отвечайте на вопросы честно и узнайте, насколько запущен ваш трудоголизм и как с этим дальше жить.

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