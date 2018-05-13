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Тест: насколько вы похожи на вашу маму
Passion.ru
29 минут назад
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Passion.ru
А бывает и наоборот: вам кажется, что вы во всем слушаетесь маму, а на самом деле все давно и основательно устроили по-своему. Детско-родительские связи — самая сложная психологическая тема.
Фото: Shutterstock
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