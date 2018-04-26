Тест: проверьте себя — не пора ли вам к врачу?

Собственно, хороших новостей много: 1. Рак стал одной из основных причин смерти просто потому, что большинство из нас имеют шансы прожить больше 70 лет и дождаться своего рака. Раньше многие до него просто не доживали. 2. Времена, когда лечение рака было страшней самой болезни, уже почти прошли: таргетная и иммунотерапия онкологических заболеваний не только приводят к излечению, но и обеспечивают приемлемое качество жизни и даже работоспособность на период лечения. 3. Те же новые методы позволяют достигать стойкой ремиссии и увеличивать продолжительность жизни даже при обнаружении рака (например, груди, мочевого пузыря и легких) на поздних стадиях. 4. Есть возможность выявлять многие онкозаболевания на ранней стадии, что само по себе повышает вероятность выздоровления в разы.

Многие симптомы, на которые мы стараемся не обращать внимания, могут сигнализировать об опасном заболевании.

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