Тест: Разбираетесь ли вы в психологии?

С момента своего возникновения психология балансирует между наукой, искусством и верой. Изучение человеческого поведения, сознания, мотиваций и страхов открывает перед людьми огромные возможности, которыми человечество ещё не научилось пользоваться на 100%. А что вы знаете о науке психология? Пройдите тест, чтобы узнать. Результатами делитесь в комментариях!

(function (d, s, id) {var js, fjs=d.getElementsByTagName (s) [0];if (d.getElementById (id)) return;js=d.createElement (s);js.id=id;js.src='//embed.playbuzz.com/sdk.js';fjs.parentNode.insertBefore (js, fjs);} (document, 'script', 'playbuzz-sdk'));