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Тест: угадайте настоящее имя знаменитости
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Тест: угадайте настоящее имя знаменитости 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 1 мая 2018
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Эффектные и запоминающиеся имена актеров и певцов не обязательно были даны им при рождении. Одни из них придумали продюсеры, вторые звезды присвоили себе сами.
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