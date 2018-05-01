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Тест: угадайте настоящее имя знаменитости
КТО?ЧТО?ГДЕ?
1 мая 2018
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КТО?ЧТО?ГДЕ?
Эффектные и запоминающиеся имена актеров и певцов не обязательно были даны им при рождении. Одни из них придумали продюсеры, вторые звезды присвоили себе сами.
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