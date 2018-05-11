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Тест: Узнаете ли вы знаменитых музыкантов в лицо?
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Тест: Узнаете ли вы знаменитых музыкантов в лицо? 

Ридус 25 минут назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Музыка — универсальный язык всего человечества, она объединяет страны, города, нации и поколения. Множество знаменитых музыкантов оставили след в истории своими произведениями. Вы знаете их имена, а вот узнаете ли вы их в лицо? Пройдите наш тест для настоящих меломанов и поделитесь результатами в комментариях. А сам тест отправьте друзьям, пусть тоже вспомнят.
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