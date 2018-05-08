Тест: Знаете ли самых знаменитых художников мира?

Картины, созданные руками этих художников, знает весь мир. Полотна хранятся в лучших музеях мира или личных коллекциях миллиардеров. Стоимость каждой картины исчисляется в миллионах долларов. И если узнать сами творения не составит труда, то опознать в лицо их гениального автора, сможет не каждый. Разбираетесь ли вы в мировой живописи? Пройдите тест, чтобы узнать. Ваши результаты с нетерпением ждём в комментариях!

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