Один в один: самые известные близнецы среди звезд

Билл и Том Каулитц

Билл и Том — самые популярные парни начала 00-х. Несмотря на то, что эти двое — одно лицо, фанатки Tokio Hotel делились четко на два противоборствующих лагеря, каждый из которых находил одного из братьев более привлекательным. Судя по всему, ощутимую разницу между ними видит и супермодель Хайди Клум . Не так давно стало известно о ее романе Томом Каулитцем. Кажется, этой красотке удалось осуществить мечту целого поколения.

Эшли и Мэри-Кейт появились на свет в пятницу 13-го. Но вопреки приметам этот день для девушек и их родителей считается самым счастливым в году. Сестры Олсен начали сниматься в кино еще будучи 9-месячными крохами, а к 17 годам уже основали свою компанию. Сейчас знаменитые красотки довольно редко появляются вместе: они по-прежнему ведут совместный бизнес и все больше времени уделяют построению личной жизни.

В 90-е братья Полы были эдакой двойной дозой мотивации для любителей спорта. Об актерской карьере мужчины не думали всерьез, посвящая все время бодибилдингу. Но многое изменилось после выхода на экраны фильма «Няньки» с их участием. Питеру пришлась по душе светская жизнь и он продолжил карьеру на телевидении, а Дэвид всерьез увлекся музыкой и фотографией. Сейчас братьям за 50, но спорту они по-прежнему в отличной форме!

О Джеймсе и Оливере зрители узнали благодаря ролям Фреда и Джорджа Уизли в « Гарри Поттере ». После того, как первая волна успеха стихла, братья продолжили активно строить актерскую карьеру, но уже по отдельности. А всем тем, кто скучает по их кинодуэту, рекомендуем посмотреть сериал «Питер Кингдом вас не бросит» (в этом проекте они приняли участие вдвоем).

Линда прославилась благодаря роли Сары Коннор в фильмах «Терминатор» и «Терминатор 2: Судный день», а заодно и сделала звездой свою сестру-близняшку Лесли. Девушка работала самой обычной медсестрой, когда с подачи Линды ей поступило предложение сыграть воспроизведенного Терминатором двойника Сары Конор. Лесли появилась в кадре всего в двух эпизодах, но запомнилась зрителям надолго.