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В «Синема Парк Космос» пройдёт кинопремьера «Привидение»
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В «Синема Парк Космос» пройдёт кинопремьера «Привидение» 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Предпоказ новой мелодрамы «Привидение» пройдёт в «Синема Парк Космос» 24 апреля в 20:00.
Зрителям покажут новую мелодраматическую экранизацию романа Дэвида Левинтана «Каждый новый день». Трогательная и захватывающая история посвящена любви призрака к смертной девушке. Призрак ежедневно меняет тела и обстоятельства жизни, но стремится вернуться к той самой, изменившей его жизнь.
Киноманы Ставрополя увидят премьеру Майкла Сакси («Клятва») за два дня до официального выхода фильма в прокат по специальной цене.
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