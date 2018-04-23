В «Синема Парк Космос» пройдёт кинопремьера «Привидение»

Предпоказ новой мелодрамы «Привидение» пройдёт в «Синема Парк Космос» 24 апреля в 20:00.

Зрителям покажут новую мелодраматическую экранизацию романа Дэвида Левинтана «Каждый новый день». Трогательная и захватывающая история посвящена любви призрака к смертной девушке. Призрак ежедневно меняет тела и обстоятельства жизни, но стремится вернуться к той самой, изменившей его жизнь.

Киноманы Ставрополя увидят премьеру Майкла Сакси («Клятва») за два дня до официального выхода фильма в прокат по специальной цене.