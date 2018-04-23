Козловский о фильме «Тренер», съемках и планах 

Талантливый актер, режиссер, продюсер Данила Козловский стал гостем онлайн-шоу «ОК на связи!». В прямом эфире, который собрал более 5 млн просмотров, артист ответил на вопросы пользователей и партнеров Одноклассников. Данила подробно рассказал о съемках нового фильма «Тренер», который только вчера вышел в прокат, поделился планами своей продюсерской компании и раскрыл, как долго будет сниматься в сериале «Викинги».
Больше подробностей — в записи шоу.
Москва или Питер?
Начинается в колхозе утро! Я смотрел несколько передач, и когда сидят артисты, я думаю: «Что вы юлите, почему вы не можете сказать „да“ или „нет“?». А сейчас я оказался в абсолютно похожей ситуации. Бологое. Я объясню почему. И Петербург, и Москва играют в моей жизни колоссальную роль. Я родился в Москве, я провел свое детство в Москве, в Петербурге я закончил военное училище, в Кронштадте, театральное училище в Петербурге, мой родной театр. Поэтому ты все понимаешь.
О том, каким должен быть тренер
С моей точки зрения, он должен быть жестким. Но это не путать ни в коем случае с самодурством, диктатом, с жестокостью. Как и режиссер-постановщик на площадке, как художественный руководитель в театре, как, я прошу прощения, президент страны. Жесткость должна присутствовать в управлении, но это во благо результату. Я знаю много жестких руководителей и режиссеров, которых группа обожает, потому что он сам любит свою группу, артистов, тех, с кем работает.
О том, что вдохновило на фильм «Тренер»
Вдохновило мое актерское желание. И мои воспоминания из детства, и мои первые впечатления, когда я увидел, что происходит там, на бровке, как они сходят с ума — Юрий Павлович Семин просто разыгрывает целый спектакль. Даже не разыгрывает, эти эмоции, неподдельный колоссальный драйв заставляют «Локомотив» идти к чемпионскому титулу. Вот это все меня, начиная с детства, интересовало. И в более сознательном возрасте, я понял, что я хочу это сыграть. Это театр одного актера, и я понимаю, что все, что происходит на бровке иногда гораздо интереснее того, что происходит на поле. А все вместе это гораздо больше, чем 90 минут игры.
О конкуренции с последними вышедшими фильмами
«Движение вверх» — это все-таки историческая картина, основанная на грандиозной, легендарной, великой победе наших баскетболистов, за 3 секунды забивших фантастический мяч. Это исторический факт, о котором необходимо рассказывать, это большая работа с феноменальными съемками, но это то, что основано на реальных событиях. «Лед» — это прекрасная история любви. Все-таки там спорт — это некое пространство, в котором все происходит. И там ловко придумана история с музыкой, с каверами очень известных песен. Наша история — наше собственное представление о том, и как мы можем болеть и поддерживать, и эти уже процессы у нас начинаются, и просто пофантазировать, помечтать, рассказать, что такое футбол. А главное — это все-таки история про людей: об их страстях, личных переживаниях, личных трагедиях. О том, что это команда людей, на которых давно все положили и забросили в дальний угол, они собираются вместе и творят маленькую историю, становясь вдохновением для тысяч людей. Вот об этом кино.
О том, как пришел к съемкам
Был момент, когда мне ничего интересного не предлагали как артисту. И вместо того, чтобы расстраиваться и жаловаться, я подумал: «Возьми да напиши!». Потом возник вопрос, а где это играть. А потом, когда решилось, где это играть, возник вопрос, а кто это будет снимать. Откуда брать деньги? Все это стало чудовищно набираться, причем не от желания быть всем и сразу, а просто постепенно, этап за этапом, получалось, что ты должен здесь договориться со своими будущими партнерами, поговорить с руководителями стадионов команд, привлечь государственных деятелей.
Об отборе актеров
Я понимал, что мы играем большое кино и пытаемся сделать большую, честную историю, поэтому просто брать одиннадцать талантливых артистов, неплохо играющих в футбол на любительском уровне, это будет первой большой ошибкой. Мне важно было замиксовать команду, чтобы реальные игроки и артисты каким-то образом замешались. Поэтому актеры две недели не брали мяч на тренировках, а учились правильно ходить и бегать. А с профессиональными футболистами мы занимались. Но они настолько все любили историю, возникла какая-то химия, что они поверили во все, что происходит в кадре, поэтому мы не делали тысячи дублей. Тот же Дима Сычев ну просто невероятные какие-то вещи делал в кадре, очень органично.
О консультантах
Больше всех помог футбольный клуб «Тамбов», который сейчас играет в Футбольной национальной лиге, у них есть очень большой шанс попасть в Премьер-лигу, и в какой-то момент они повторяли судьбу нашего «Метеора». Спортивный директор Паша Худяков, ставший моим очень близким товарищем, который открывал все двери, позволял задавать любые вопросы, делал аккредитацию, водил фактически за сцену. Я сидел с профессиональной командой «Тамбов», в костюме «Тамбов», чтобы не привлекать внимания, и смотрел реальную игру. Георгий Александрович Ярцев, генеральный директор клуба «Тамбов», тоже очень помог. Андрей Талалаев, который сейчас главный тренер «Тамбова». Конечно, Леонид Викторович Слуцкий, который на самом начальном этапе поддержал наш проект, тоже какие-то очень точные вещи подсказывал. Костя Генич, Нобель Арустамян, Тимур Журавель — вот такая команда у нас была. Очень много замечательных комментаторов, которые у нас снялись и сыграли своими голосами, и помогали советом.
О предпремьерном показе
У нас был замечательный тур: начиная с московской премьеры, мы объездили за пять или шесть дней семь городов. Мы побывали в Екатеринбурге, Казани, в Краснодаре, в Нижнем Новгороде, в Санкт-Петербурге, в Москве, в Лондоне. Феноменально люди реагировали, совершенно по-разному: где-то была потрясающая тишина, где-то были замечательные эмоции, бурные. Я получил огромное количество впечатлений и благодарен зрителям.
О съемках в Лондоне
Возникла такая безумная идея. Дальше, конечно, надо было как-то договориться с руководством «Челси». Кто руководит «Челси»? Роман Аркадьевич Абрамович. Дальше ты пытаешься долгое время выйти на Романа Аркадьевича, приходишь к нему, рассказываешь идею, он ее поддерживает, помогает в организации сложнейших съемок на территории Англии — на территории Стэмфорд Бридж, который фактически в день матча принадлежит национальной премьер-лиге английской. А это самый дорогой чемпионат, поэтому самые дорогие трансляции, огромная служба безопасности и правовых, административных и юридических нюансов. Мы сняли очень важный для нас эпизод, совершенно беспрецедентный, потому что там до нас никто художественное кино не снимал.
О продюсерской компании
У меня сейчас в разработке несколько сценариев не моих, там будет некий знак качества, если для кого-то он будет качеством. Первый фильм DK Entertainment, который выйдет в сентябре, фильм «На районе», сделан в содружестве c «Марс Медиа». Я в этом смысле открыт. Если я увижу действительно хороший сценарий, не потому что их мало, а просто им тяжело дойти, я обязательно рассмотрю.
О сериале «Викинги»
Несмотря на то, что сериал как бы основан на исторических событиях, все-таки это художественное произведение, и поэтому много довольно вольностей и исторических, и стилистических. Главная цель — развлечь аудиторию. Но действительно роль интересная. Я там еще снимаюсь, у меня еще полгода съемок. Это большая роль на 20 эпизодов, фактически 2 сезона, и она замечательно написана автором сценария. Там много чего есть и сумасшедшего, и безумного. Там я тоже князь, но это принципиально другое, чем наш «Викинг».
Что общего между профессией режиссера и профессией тренера
Мне кажется, профессия режиссера — это не учить снимать кино. Потому что люди, которые приходят на съемочную площадку в большинстве своем знают, работают, имели опыт. То же самое с тренером. У него не стоит задача, если это не детский тренер, научить футболистов играть в футбол. Самое важно, и это гораздо сложнее, — это заставить команду работать на результат, сочинить из нее единый организм, который будет говорить и понимать друг друга на тобою придуманном языке. Когда команда овладевает им, это дает феноменальный результат.
Про «Духless-3»
Если то, что придумают сценаристы, будет мне интересно, я сыграю. Если не будет интересно, я играть не буду. Деньги для меня важны, как и для всех нас, этот вопрос для меня один из принципиальных, но, к счастью, у меня сейчас есть возможность не вестись за хорошим денежным предложением.
Читайте также: