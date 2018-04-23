Козловский о фильме «Тренер», съемках и планах

Талантливый актер, режиссер, продюсер Данила Козловский стал гостем онлайн-шоу «ОК на связи!». В прямом эфире, который собрал более 5 млн просмотров, артист ответил на вопросы пользователей и партнеров Одноклассников. Данила подробно рассказал о съемках нового фильма «Тренер», который только вчера вышел в прокат, поделился планами своей продюсерской компании и раскрыл, как долго будет сниматься в сериале «Викинги».

Больше подробностей — в записи шоу.

Москва или Питер?

Начинается в колхозе утро! Я смотрел несколько передач, и когда сидят артисты, я думаю: «Что вы юлите, почему вы не можете сказать „да“ или „нет“?». А сейчас я оказался в абсолютно похожей ситуации. Бологое. Я объясню почему. И Петербург, и Москва играют в моей жизни колоссальную роль. Я родился в Москве, я провел свое детство в Москве, в Петербурге я закончил военное училище, в Кронштадте, театральное училище в Петербурге, мой родной театр. Поэтому ты все понимаешь.

О том, каким должен быть тренер

С моей точки зрения, он должен быть жестким. Но это не путать ни в коем случае с самодурством, диктатом, с жестокостью. Как и режиссер-постановщик на площадке, как художественный руководитель в театре, как, я прошу прощения, президент страны. Жесткость должна присутствовать в управлении, но это во благо результату. Я знаю много жестких руководителей и режиссеров, которых группа обожает, потому что он сам любит свою группу, артистов, тех, с кем работает.

О том, что вдохновило на фильм «Тренер»

Вдохновило мое актерское желание. И мои воспоминания из детства, и мои первые впечатления, когда я увидел, что происходит там, на бровке, как они сходят с ума — Юрий Павлович Семин просто разыгрывает целый спектакль. Даже не разыгрывает, эти эмоции, неподдельный колоссальный драйв заставляют «Локомотив» идти к чемпионскому титулу. Вот это все меня, начиная с детства, интересовало. И в более сознательном возрасте, я понял, что я хочу это сыграть. Это театр одного актера, и я понимаю, что все, что происходит на бровке иногда гораздо интереснее того, что происходит на поле. А все вместе это гораздо больше, чем 90 минут игры.

О конкуренции с последними вышедшими фильмами

«Движение вверх» — это все-таки историческая картина, основанная на грандиозной, легендарной, великой победе наших баскетболистов, за 3 секунды забивших фантастический мяч. Это исторический факт, о котором необходимо рассказывать, это большая работа с феноменальными съемками, но это то, что основано на реальных событиях. «Лед» — это прекрасная история любви. Все-таки там спорт — это некое пространство, в котором все происходит. И там ловко придумана история с музыкой, с каверами очень известных песен. Наша история — наше собственное представление о том, и как мы можем болеть и поддерживать, и эти уже процессы у нас начинаются, и просто пофантазировать, помечтать, рассказать, что такое футбол. А главное — это все-таки история про людей: об их страстях, личных переживаниях, личных трагедиях. О том, что это команда людей, на которых давно все положили и забросили в дальний угол, они собираются вместе и творят маленькую историю, становясь вдохновением для тысяч людей. Вот об этом кино.

О том, как пришел к съемкам

Был момент, когда мне ничего интересного не предлагали как артисту. И вместо того, чтобы расстраиваться и жаловаться, я подумал: «Возьми да напиши!». Потом возник вопрос, а где это играть. А потом, когда решилось, где это играть, возник вопрос, а кто это будет снимать. Откуда брать деньги? Все это стало чудовищно набираться, причем не от желания быть всем и сразу, а просто постепенно, этап за этапом, получалось, что ты должен здесь договориться со своими будущими партнерами, поговорить с руководителями стадионов команд, привлечь государственных деятелей.

Об отборе актеров

Я понимал, что мы играем большое кино и пытаемся сделать большую, честную историю, поэтому просто брать одиннадцать талантливых артистов, неплохо играющих в футбол на любительском уровне, это будет первой большой ошибкой. Мне важно было замиксовать команду, чтобы реальные игроки и артисты каким-то образом замешались. Поэтому актеры две недели не брали мяч на тренировках, а учились правильно ходить и бегать. А с профессиональными футболистами мы занимались. Но они настолько все любили историю, возникла какая-то химия, что они поверили во все, что происходит в кадре, поэтому мы не делали тысячи дублей. Тот же Дима Сычев ну просто невероятные какие-то вещи делал в кадре, очень органично.

О консультантах

Больше всех помог футбольный клуб «Тамбов», который сейчас играет в Футбольной национальной лиге, у них есть очень большой шанс попасть в Премьер-лигу, и в какой-то момент они повторяли судьбу нашего «Метеора». Спортивный директор Паша Худяков, ставший моим очень близким товарищем, который открывал все двери, позволял задавать любые вопросы, делал аккредитацию, водил фактически за сцену. Я сидел с профессиональной командой «Тамбов», в костюме «Тамбов», чтобы не привлекать внимания, и смотрел реальную игру. Георгий Александрович Ярцев , генеральный директор клуба «Тамбов», тоже очень помог. Андрей Талалаев , который сейчас главный тренер «Тамбова». Конечно, Леонид Викторович Слуцкий , который на самом начальном этапе поддержал наш проект, тоже какие-то очень точные вещи подсказывал. Костя Генич, Нобель Арустамян, Тимур Журавель — вот такая команда у нас была. Очень много замечательных комментаторов, которые у нас снялись и сыграли своими голосами, и помогали советом.

О предпремьерном показе

У нас был замечательный тур: начиная с московской премьеры, мы объездили за пять или шесть дней семь городов. Мы побывали в Екатеринбурге, Казани, в Краснодаре, в Нижнем Новгороде, в Санкт-Петербурге, в Москве, в Лондоне. Феноменально люди реагировали, совершенно по-разному: где-то была потрясающая тишина, где-то были замечательные эмоции, бурные. Я получил огромное количество впечатлений и благодарен зрителям.

О съемках в Лондоне

Возникла такая безумная идея. Дальше, конечно, надо было как-то договориться с руководством «Челси». Кто руководит «Челси»? Роман Аркадьевич Абрамович . Дальше ты пытаешься долгое время выйти на Романа Аркадьевича, приходишь к нему, рассказываешь идею, он ее поддерживает, помогает в организации сложнейших съемок на территории Англии — на территории Стэмфорд Бридж, который фактически в день матча принадлежит национальной премьер-лиге английской. А это самый дорогой чемпионат, поэтому самые дорогие трансляции, огромная служба безопасности и правовых, административных и юридических нюансов. Мы сняли очень важный для нас эпизод, совершенно беспрецедентный, потому что там до нас никто художественное кино не снимал.

О продюсерской компании

У меня сейчас в разработке несколько сценариев не моих, там будет некий знак качества, если для кого-то он будет качеством. Первый фильм DK Entertainment, который выйдет в сентябре, фильм «На районе», сделан в содружестве c «Марс Медиа». Я в этом смысле открыт. Если я увижу действительно хороший сценарий, не потому что их мало, а просто им тяжело дойти, я обязательно рассмотрю.

О сериале «Викинги»

Несмотря на то, что сериал как бы основан на исторических событиях, все-таки это художественное произведение, и поэтому много довольно вольностей и исторических, и стилистических. Главная цель — развлечь аудиторию. Но действительно роль интересная. Я там еще снимаюсь, у меня еще полгода съемок. Это большая роль на 20 эпизодов, фактически 2 сезона, и она замечательно написана автором сценария. Там много чего есть и сумасшедшего, и безумного. Там я тоже князь, но это принципиально другое, чем наш «Викинг».

Что общего между профессией режиссера и профессией тренера

Мне кажется, профессия режиссера — это не учить снимать кино. Потому что люди, которые приходят на съемочную площадку в большинстве своем знают, работают, имели опыт. То же самое с тренером. У него не стоит задача, если это не детский тренер, научить футболистов играть в футбол. Самое важно, и это гораздо сложнее, — это заставить команду работать на результат, сочинить из нее единый организм, который будет говорить и понимать друг друга на тобою придуманном языке. Когда команда овладевает им, это дает феноменальный результат.

Про «Духless-3»

Если то, что придумают сценаристы, будет мне интересно, я сыграю. Если не будет интересно, я играть не буду. Деньги для меня важны, как и для всех нас, этот вопрос для меня один из принципиальных, но, к счастью, у меня сейчас есть возможность не вестись за хорошим денежным предложением.

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