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Операция «Мухаббат»: премьера остросюжетного сериала на телеканале «Россия 1»
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Операция «Мухаббат»: премьера остросюжетного сериала на телеканале «Россия 1» 

Вести.Ru 2 часа назад
23 апреля на канале «Россия 1» премьера сериала «Мухаббат». Остросюжетная драма рассказывает об истории любви, вспыхнувшей на переломе эпох. Советский Союз, самый канун Перестройки, молодые люди разлучены и, кажется, что навсегда. Получится ли у них воссоединиться?
Молодые, влюбленные и, кажется, способные на все ради того, чтобы вновь встретиться друг с другом. Родители Ани увозят ее в Америку, Митя — сын генерала и курсант, конечно, уехать не может. Где теперь придется им свидеться?
Холодная война, Перестройка, Советский Союз втянут в военный конфликт в Афганистане. Но влюбленным совсем не до политики.
"Моя героиня — упрямая, добрая, а где-то в чем-то глупая еще — просто в силу неопытности. Честная она, верная. Многое ей придется пройти каких-то жизненных испытаний, к которым она не была готова", — рассказывает актриса Аглая Тарасова.
Разлука Мити и Ани становится отправной точкой большой интриги. Сами того не зная, они оказываются действующими лицами шпионской операции ЦРУ.
Мухаббат в переводе с фарси значит «любовь». Любовь, которой придется пройти нелегкие испытания. Смертельный риск, измена, предательство: судьба, спутав все карты, бросает влюбленных в пекло войны.
"Взросление. Что мой герой, что героиня Аглаи Тарасовой, даже Сергея Стрельникова, да даже и Пускепалис, на самом деле каждый проходит этап взросления и перехода от одного, так скажем, мировосприятия к совершенно другому", — делится актер Илья Малаков.
Илья Малаков, Аглая Тарасова, Александр Лазарев-младший, Сергей Пускепалис и Сергей Стрельников — в новом остросюжетном сериале «Мухаббат». Уже сегодня, 23 апреля, на канале «Россия» — сразу после 20-часовых «Вестей».
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