Было — стало: как Александр Петров перерос амплуа сериального актера, покорил большой экран и стал секс-символом

Это сейчас имя Александра Петрова известно всем. А еще несколько лет назад студент экономического факультета начинал свой путь с КВН и играл в театре-студии «Антреприза». На втором курсе института Петров решил оставить экономику и поступил в РАТИ-ГИТИС. Вот так будущий секс-символ выглядел в 10 лет. К слову, в то время маленький Саша и вовсе не думал о кино. Тогда он мечтал стать профессиональным футболистом.

Еще будучи студентом Петров уже начал играть в столичных театрах. Но артисту было тесно на театральной сцене, он всегда мечтал о мире кино. Первым опытом Петрова были съемки в сериале «Голоса». А дебют в полном метре состоялся в картине «Август. Восьмого». Но этот фильм не стал билетом в большое кино. После этого Петров продолжил сниматься в сериалах. Актера можно увидеть в «Методе», но настоящую славу его принесла роль Гриши из «Полицейского с Рублевки».

После этого харизматичного и сексуального Петрова пригласили на главные роли в «Притяжение» и «Гоголь. Начало». Александр стал одним из самых востребованных артистов в российском кинематографе.

Больше кино подарило Петрову не только всенародную любовь и славу, но и личную жизнь. Во время съемок «Притяжения» Александр закрутил роман с коллегой 26-летней Ириной Старшенбаум . Ради нее Петров расстался со своей девушкой Дарьей, с которой встречался на протяжении 10 лет. А тебе нравится пара Ирины и Александра?

А какая у тебя любимая роль Александра Петрова?

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Фото:Instagram, Global Look Press/Ekaterina Tsvetkova, соцсети, Роман Суходеев/ Starface.ru