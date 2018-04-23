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Дождались: Милли Бобби Браун на съемках третьего сезона «Очень странных дел»
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Дождались: Милли Бобби Браун на съемках третьего сезона «Очень странных дел» 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Последние пару месяцев в Сети обсуждают третий сезон «Очень странных дел», и команда наконец приступила к съемкам.
Об этом стало известно из «Инстаграма» 15-летней актрисы Милли Бобби Браун, которая выложила селфи со сценаристом сериала Шоном Леви (49) и написала: «Мы начинаем #ОченьСтранныеДела3сезон».
Напомним, «Очень странные дела» — сериал о детях и их родителях, которые внезапно сталкиваются с нашествием монстров из параллельной реальности. Первая серия появилась в Сети 15 июля 2016 года, а в новом сезоне, по слухам, особое внимание будет уделено романтическим отношениям между Одиннадцатой (Милли Бобби Браун) и Майком (Финном Вулфхардом (15)).
https://www.youtube.com/watch?v=sVxtKYd2daw
Также нас ждет очередной скачок во времени — «Наблюдать за тем, как эти дети и актеры растут перед камерой, будет мощно в эмоциональном плане. Это меня и привлекает», — рассказал Шон Леви.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/dozhdalis-milli-bobbi-braun-na-semkah-tretego-sezona-ochen-strannyh-del/
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