Ещё
Всероссийские проверочные работы — хит запросов в «Яндексе»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Всероссийские проверочные работы — хит запросов в «Яндексе» 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Новосибирцы активно интересуются сразу несколькими видами проверочных работ, в том числе по математике и истории — запросы популярны как у самих школьников, так и у их родителей.
На втором месте топ-запросов «Яндекса» в Новосибирске — премьера отечественного фильма «Тренер», который вышел в прокат накануне чемпионата мира по футболу в России. Также в тройку запросов попала смерть 28-летнего шведского диджея Авичи.
Следующая тема, которая волнует новосибирцев — смерть 83-летней советской и российской актрисы Нины Дорошиной, любимой многими по роли Надежды, жены Василия, из фильма «Любовь и голуби». Многие знаменитые фразы ее героини стали поистине народными.
Целую тройку популярных запросов сгенерировала история с блокировкой мессенджера Telegram — «Роскомнадзор», «блокировка Telegram» и «VPN». Также в топе интересов — выходные в мае, сход с рельс грузового состава в Евсино и День пионерии.
Как правило, запросы в новосибирском сегменте «Яндекса» отражают повестку дня. Например, в преддверии Дня космонавтики пользователи активно интересовались устройством космического туалета, а накануне 8 марта спрашивали, чем женщина отличается от человека.
Все новости Новосибирской области: последние новости
Купишь бургер – сходишь в туалет: кафе VS парки Названа причина смерти многодетной матери в Академгородке Народному артисту Александру Збруеву исполняется 80 лет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: что стало с участниками7
Как изменились популярные дети-актеры12
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе18
«В поисках капитана Гранта»: что осталось за кадром1
Звезды советского кино, которые плохо кончили27
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
04:14
Где запрещают фильтфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
00:31
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение