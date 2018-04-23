Всероссийские проверочные работы — хит запросов в «Яндексе»

Новосибирцы активно интересуются сразу несколькими видами проверочных работ, в том числе по математике и истории — запросы популярны как у самих школьников, так и у их родителей.

На втором месте топ-запросов «Яндекса» в Новосибирске — премьера отечественного фильма «Тренер», который вышел в прокат накануне чемпионата мира по футболу в России. Также в тройку запросов попала смерть 28-летнего шведского диджея Авичи.

Следующая тема, которая волнует новосибирцев — смерть 83-летней советской и российской актрисы Нины Дорошиной , любимой многими по роли Надежды, жены Василия, из фильма «Любовь и голуби». Многие знаменитые фразы ее героини стали поистине народными.

Целую тройку популярных запросов сгенерировала история с блокировкой мессенджера Telegram — «Роскомнадзор» , «блокировка Telegram» и «VPN». Также в топе интересов — выходные в мае, сход с рельс грузового состава в Евсино и День пионерии.

Как правило, запросы в новосибирском сегменте «Яндекса» отражают повестку дня. Например, в преддверии Дня космонавтики пользователи активно интересовались устройством космического туалета, а накануне 8 марта спрашивали, чем женщина отличается от человека.