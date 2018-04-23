Ещё
«Дело было в Пенькове»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Дело было в Пенькове» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: драма, мелодрама
Год: 1957
Страна: СССР
Режиссер: Станислав Ростоцкий
Сценарий: Станислав Ростоцкий, Сергей Антонов
Оператор: Грайр Гарибян
Кто снимался в фильме «Дело было в Пенькове»: Майя Менглет, Вячеслав Тихонов, Светлана Дружинина, Владимир Ратомский, Валентина Телегина, Анатолий Кубацкий, Юрий Медведев, Александра Харитонова, Юрий Мартынов, Елена Мельникова Сюжет фильма «Дело было в Пенькове» Тракторист Матвей Морозов с другом и коллегой устраивают гонки на тракторах, из-за чего его машина ломается. К врагам производства относятся без всякого сожаления, поэтому парню светит тюрьма. Матвея спасает дочь председателя колхоза Лариса, давно и безответная влюбленная в красавца-тракториста. Он выбирает между тюрьмой и женитьбой на нелюбимой, хоть и красивой девушке, и в конце концов склоняется ко второму варианту. Тем временем в село из Ленинграда приезжает работать новый зоотехник Тоня. Благодаря инициативам умной и серьезной девушки строится клуб, начинает меняться сельский быт, а потребление самогона идет на убыль. Матвей влюбляется в девушку, Тоня испытывает ответные чувства, но отношения с женатым мужчиной, супруга которого к тому же ждет ребенка противоречит ее принципам… Лариса, снедаемая ревностью и ненавистью к Тоне, задумывает убийство Тони с подачи местной самогонщицы Алевтины, чей бизнес страдает от новых порядков городской. Интересные факты о фильме «Дело было в Пенькове»:
Роль Матвея была написана Сергеем Антоновым для Сергея Гурзо. Станислав Ростоцкий также видел актера в этой роли. Но Гурзо по разным причинам не смог сниматься. Вячеслав Тихонов был утвержден на роль, когда съёмки фильма уже шли полным ходом. Сценарист был категорически против его кандидатуры. Роль Ларисы могла сыграть Нонна Мордюкова, но они как раз в это время очень тяжело разводились с Вячеславом Тихоновым после 13 лет брака. Роль Тони могла сыграть супруга режиссера, Нина Меньшикова, но она в это время была беременна. Роль Тони была для Майи Менглет дебютом в кино. В картине впервые прозвучала песня «Огней так много золотых», ставшая впоследствии почти народной. Ее исполнили Людмила Зыкина и Екатерина Семёнкина.
Трейлер фильма «Дело было в Пенькове»: https://www.youtube.com/watch?v=Hrl4NoaJtoE
Teleprogramma.pro: последние новости
Сын Марка Розовского экстренно госпитализирован с травмой головы «Зачётный препод 3» «Логово Монстра»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: что стало с участниками7
Как изменились популярные дети-актеры12
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе18
«В поисках капитана Гранта»: что осталось за кадром1
Звезды советского кино, которые плохо кончили27
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
04:14
Где запрещают фильтфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
00:31
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение