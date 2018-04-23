Жанр: драма, мелодрама
Год: 1957
Страна: СССР
Режиссер: Станислав Ростоцкий
Сценарий: Станислав Ростоцкий, Сергей Антонов
Оператор: Грайр Гарибян
Кто снимался в фильме «Дело было в Пенькове»: Майя Менглет, Вячеслав Тихонов, Светлана Дружинина, Владимир Ратомский, Валентина Телегина, Анатолий Кубацкий, Юрий Медведев, Александра Харитонова, Юрий Мартынов, Елена Мельникова Сюжет фильма «Дело было в Пенькове» Тракторист Матвей Морозов с другом и коллегой устраивают гонки на тракторах, из-за чего его машина ломается. К врагам производства относятся без всякого сожаления, поэтому парню светит тюрьма. Матвея спасает дочь председателя колхоза Лариса, давно и безответная влюбленная в красавца-тракториста. Он выбирает между тюрьмой и женитьбой на нелюбимой, хоть и красивой девушке, и в конце концов склоняется ко второму варианту. Тем временем в село из Ленинграда приезжает работать новый зоотехник Тоня. Благодаря инициативам умной и серьезной девушки строится клуб, начинает меняться сельский быт, а потребление самогона идет на убыль. Матвей влюбляется в девушку, Тоня испытывает ответные чувства, но отношения с женатым мужчиной, супруга которого к тому же ждет ребенка противоречит ее принципам… Лариса, снедаемая ревностью и ненавистью к Тоне, задумывает убийство Тони с подачи местной самогонщицы Алевтины, чей бизнес страдает от новых порядков городской. Интересные факты о фильме «Дело было в Пенькове»:
Роль Матвея была написана Сергеем Антоновым для Сергея Гурзо. Станислав Ростоцкий также видел актера в этой роли. Но Гурзо по разным причинам не смог сниматься. Вячеслав Тихонов был утвержден на роль, когда съёмки фильма уже шли полным ходом. Сценарист был категорически против его кандидатуры. Роль Ларисы могла сыграть Нонна Мордюкова, но они как раз в это время очень тяжело разводились с Вячеславом Тихоновым после 13 лет брака. Роль Тони могла сыграть супруга режиссера, Нина Меньшикова, но она в это время была беременна. Роль Тони была для Майи Менглет дебютом в кино. В картине впервые прозвучала песня «Огней так много золотых», ставшая впоследствии почти народной. Ее исполнили Людмила Зыкина и Екатерина Семёнкина.
Трейлер фильма «Дело было в Пенькове»: https://www.youtube.com/watch?v=Hrl4NoaJtoE