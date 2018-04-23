Прощай, Родина: в сиквеле «Человека-паука» герой покинет Нью-Йорк

О четвёртой фазе кинематографической вселенной Marvel пока известно немного. Первым её фильмом станет пока безымянный сиквел о Человеке-пауке. И вот на днях глава Marvel Studios Кевин Файги рассказал, чего ждать зрителям от ленты.

«Мы начнём снимать в начале июня. Съёмки будут проходить в Лондоне. Первый фильм мы снимали в Атланте. Мы снимали много фильмов в Лондоне, но есть и другая причина, почему мы снимаем в Лондоне. И, да, Паучок, конечно, проведёт какое-то время в Нью-Йорке, но он посетит и другие части света», — заявил Файги.

А вот чем будет заниматься дружелюбный сосед за пределами «Большого яблока», глава студии пока не раскрывает. Во всяком случае, всё зависит от того, что ждёт супергероя в двух следующих частях «Мстителей».

Напомним, что первая из них, «Война бесконечности», стартует в российских кинотеатрах на следующей неделе, 3 мая.