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Прощай, Родина: в сиквеле «Человека-паука» герой покинет Нью-Йорк
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Прощай, Родина: в сиквеле «Человека-паука» герой покинет Нью-Йорк 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
О четвёртой фазе кинематографической вселенной Marvel пока известно немного. Первым её фильмом станет пока безымянный сиквел о Человеке-пауке. И вот на днях глава Marvel Studios Кевин Файги рассказал, чего ждать зрителям от ленты.
«Мы начнём снимать в начале июня. Съёмки будут проходить в Лондоне. Первый фильм мы снимали в Атланте. Мы снимали много фильмов в Лондоне, но есть и другая причина, почему мы снимаем в Лондоне. И, да, Паучок, конечно, проведёт какое-то время в Нью-Йорке, но он посетит и другие части света», — заявил Файги.
А вот чем будет заниматься дружелюбный сосед за пределами «Большого яблока», глава студии пока не раскрывает. Во всяком случае, всё зависит от того, что ждёт супергероя в двух следующих частях «Мстителей».
Напомним, что первая из них, «Война бесконечности», стартует в российских кинотеатрах на следующей неделе, 3 мая.
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