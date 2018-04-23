Смерть среди песков: как во время съемок погиб советский актер Евгений Урбанский 

Говорят, что беда всегда ходит бок о бок со счастьем. Правда это или нет, но именно так произошло в жизни советского актера Евгения Урбанского. Он был сыном врага народа. А подобное родство в те годы, конечно, плюсом не являлось. Возможно, Евгений никогда бы не появился на экране и, может быть, даже не погиб бы, если бы в 1955 году Урбанского-старшего не реабилитировали.
Коммунист
Урбанский родился в 1932 году. Несмотря на то, что родители актера были москвичами, детство и юность Женя провел в Казахстане, а потом в Коми, куда сослали главу семьи. Отец Евгения был партийным работником. В 1937 году его объявили «врагом народа». Урбанский –старший умер вскоре после освобождения. Сам Евгений вернулся в Москву и поступил в школу-студию МХАТ. Примечательно, что первой киноролью сына бывшего «врага народа» стала главная роль в фильме под названием «Коммунист». Кроме того режиссер Юлий Райзман отчаянно рисковал, доверив никому тогда еще неизвестному Урбанскому своего «Коммуниста». Но все оказалось не зря: фильм имел большой успех. Прекрасную работу актеров и режиссера признавали не только зрители и критики, но и члены жюри различных кинофестивалей.
После «Коммуниста» молодого актера стали приглашать к себе и другие советские режиссеры. У Григория Чухрая Евгений Урбанский отметился даже не единожды. Например, под руководством Чухрая он сыграл в таких картинах как «Баллада о солдате» и «Чистое небо». Михаил Калатозов позвал Урбанского на роль проводника в фильме «Неотправленное письмо», Владимир Герасимов — на роль чекиста в «Испытательном сроке», Василий Ордынский — на роль Виктора в «Большой руде», Андрей Смирнов и Борис Яшин — на роль Бабина в «Пядь земли». Но самым драматичным, причем, не только в кино, но и в жизни стало для Евгения Урбанского участие в ленте Алексея Салтыкова «Директор». Именно «Директор» стал последней работой блестящего актера.
Смерть среди песков
Съемки фильма начались в середине 60-х годов. Засняв всю павильонную часть, труппа отправилась в Узбекистан. Там в нескольких километрах от Бухары планировали сделать самые эффектные сцены. Так, согласно сюжетной линии, герой Урбанского должен был перепрыгивать песчаные барханы на автомобиле. Самое интересное, что дублер у актера имелся, причем, профессиональный спортсмен, но Евгений отчего-то отказался от его услуг и решил исполнить трюк самостоятельно. Но случилось страшное. Автомобиль Урбанского перевернулся. В результате аварии 33-летний актер получил тяжелейшую травму: перелом основания черепа. Коллеги даже не успели довезти его до больницы. Это случилось 5 ноября 1965 года. В тот момент жена Урбанского была беременна. Когда на свет появилась девочка, супруга назвала ее в честь отца — Евгенией. Режиссера Салтыкова на время отстранили от работы. Однако через 4 года фильм «Директор» все же был отснят. Теперь в главной роли значился другой актер — Николай Губенко.