Смерть среди песков: как во время съемок погиб советский актер Евгений Урбанский

Говорят, что беда всегда ходит бок о бок со счастьем. Правда это или нет, но именно так произошло в жизни советского актера Евгения Урбанского. Он был сыном врага народа. А подобное родство в те годы, конечно, плюсом не являлось. Возможно, Евгений никогда бы не появился на экране и, может быть, даже не погиб бы, если бы в 1955 году Урбанского-старшего не реабилитировали.

Коммунист

Урбанский родился в 1932 году. Несмотря на то, что родители актера были москвичами, детство и юность Женя провел в Казахстане, а потом в Коми, куда сослали главу семьи. Отец Евгения был партийным работником. В 1937 году его объявили «врагом народа». Урбанский –старший умер вскоре после освобождения. Сам Евгений вернулся в Москву и поступил в школу-студию МХАТ. Примечательно, что первой киноролью сына бывшего «врага народа» стала главная роль в фильме под названием «Коммунист». Кроме того режиссер Юлий Райзман отчаянно рисковал, доверив никому тогда еще неизвестному Урбанскому своего «Коммуниста». Но все оказалось не зря: фильм имел большой успех. Прекрасную работу актеров и режиссера признавали не только зрители и критики, но и члены жюри различных кинофестивалей.

Смерть среди песков