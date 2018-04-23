«Зачётный препод 3»

Жанр: комедия

Год: 2017

Страна: Германия

Режиссер: Бора Дагтекин

Сценарий: Бора Дагтекин

Оператор: Маркус Нестрой

Катя Риман, Йелла Хаазе, Кто снимался в фильме «Зачётный препод 3»: Элиас ЭмБарек Сандра Хюллер , Макс фон Гробен, Уши Глас, Гизем Эмре, Арам Арами Лукас Райбер , Руна Грайнер Сюжет фильма «Зачётный препод 3» Классному руководителю Зэку Мюллеру, который переквалифицировался в учителя из грабителей банков, достался класс с, кажется, самыми трудными подростками Германии. У них на носу выпускной, самоопределение с профессией и поступление в вузы, но учеба — это последнее, что их интересует. Масла в огонь подливает школьный психолог, проведший в классе тест на профориентацию, после результатов которого школьники совсем опускают руки. Мюллеру предстоит найти общий язык с молодыми людьми в разгаре кризиса переходного возраста и вернуть им веру в себя и свои силы. Ведь он — прирожденный педагог, хотя и не спешит в этом признаваться. Интересные факты о фильме «Зачётный препод 3»:

Фильм является заключительной частью кинотрилогии. Это сиквел фильмов «Зачетный препод» и «Зачетный препод 2», вышедших в 2014 и 2016 году соответственно. Фильм снимался с марта по июль 2017 года, и уже 26 октября вышел в мировой прокат. В России же картина стартовала на полгода позже — 12 апреля 2018 года. Съемочная группа работала в школах Мюнхена и его ближайших пригородов. За первый месяц проката комедии в родной Германии фильм посмотрело примерно 5 млн человек, 1,7 млн из которых сделали это в первый уик-энд. Благодаря таким впечатляющим показателям, фильм занял первое место в списке самых кассовых фильмов Германии в 2017 году и был удостоен премии Box Office Germany.

Трейлер фильма «Зачётный препод 3»: https://www.youtube.com/watch?v=tdX5neszOJA Кадры из фильма «Зачётный препод 3»:

Кадр из фильма «Зачётный препод 3»

Кадр из фильма «Зачётный препод 3»

Кадр из фильма «Зачётный препод 3»

Кадр из фильма «Зачётный препод 3»

Кадр из фильма «Зачётный препод 3»