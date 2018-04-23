Жанр: комедия
Год: 2017
Страна: Германия
Режиссер: Бора Дагтекин
Сценарий: Бора Дагтекин
Оператор: Маркус Нестрой
Кто снимался в фильме «Зачётный препод 3»: Элиас ЭмБарек, Катя Риман, Йелла Хаазе, Сандра Хюллер, Макс фон Гробен, Уши Глас, Гизем Эмре, Арам Арами, Лукас Райбер, Руна Грайнер Сюжет фильма «Зачётный препод 3» Классному руководителю Зэку Мюллеру, который переквалифицировался в учителя из грабителей банков, достался класс с, кажется, самыми трудными подростками Германии. У них на носу выпускной, самоопределение с профессией и поступление в вузы, но учеба — это последнее, что их интересует. Масла в огонь подливает школьный психолог, проведший в классе тест на профориентацию, после результатов которого школьники совсем опускают руки. Мюллеру предстоит найти общий язык с молодыми людьми в разгаре кризиса переходного возраста и вернуть им веру в себя и свои силы. Ведь он — прирожденный педагог, хотя и не спешит в этом признаваться. Интересные факты о фильме «Зачётный препод 3»:
Фильм является заключительной частью кинотрилогии. Это сиквел фильмов «Зачетный препод» и «Зачетный препод 2», вышедших в 2014 и 2016 году соответственно. Фильм снимался с марта по июль 2017 года, и уже 26 октября вышел в мировой прокат. В России же картина стартовала на полгода позже — 12 апреля 2018 года. Съемочная группа работала в школах Мюнхена и его ближайших пригородов. За первый месяц проката комедии в родной Германии фильм посмотрело примерно 5 млн человек, 1,7 млн из которых сделали это в первый уик-энд. Благодаря таким впечатляющим показателям, фильм занял первое место в списке самых кассовых фильмов Германии в 2017 году и был удостоен премии Box Office Germany.
Трейлер фильма «Зачётный препод 3»: https://www.youtube.com/watch?v=tdX5neszOJA Кадры из фильма «Зачётный препод 3»:
Кадр из фильма «Зачётный препод 3»
Кадр из фильма «Зачётный препод 3»
Кадр из фильма «Зачётный препод 3»
Кадр из фильма «Зачётный препод 3»
Кадр из фильма «Зачётный препод 3»