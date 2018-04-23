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Фильмы женщин-режиссеров покажут в киноклубе «Femina»
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Фильмы женщин-режиссеров покажут в киноклубе «Femina» 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Насколько хорошо мы знаем женщин-режиссеров и их вклад в кинематограф? Киноклуб Femina объявляет о старте проекта: теперь можно будет познакомиться с творчеством Эсфирью Шуб, Майей Дерен, Кароли Шниманн, Джули Дэш, Нандитой Дас и даже нижегородской группой Left-fem. Об этом сообщают организаторы.
Киноклуб ориентируется на кино как искусство и эксперимент, независимое кинопроизводство, разнообразие форм повествования, культуры разных стран и народов. После просмотра будет возможность всем вместе проанализировать и обсуждить фильмы с разных позиций: разобраться в особенностях киноязыка, социально-культурного контекста, гендерной оптики и философии.
Киноклуб ведет активистка, документалистка и кинопереводчица Соня Пигалова.
Откроет цикл кинопоказов специально переведенный для клуба экспериментальный фильм Салли Поттер «Золотоискатели» 1983 года. Это ироничное и непредсказуемое высказывание о препятствиях, мешающих написать гендерную историю экономики, историю женщин и свою собственную историю. Также это анализ мужского взгляда и объективации женщин, особенно в кино. Вся съемочная группа ленты состояла из женщин.
После показа будет возможность оставить free donation за перевод.
Кинопоказ состоится 26 апреля в 18:00 в «Rebel bar», по адресу Кожевенный переулок, 7
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