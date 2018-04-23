Фильмы женщин-режиссеров покажут в киноклубе «Femina»

Киноклуб ориентируется на кино как искусство и эксперимент, независимое кинопроизводство, разнообразие форм повествования, культуры разных стран и народов. После просмотра будет возможность всем вместе проанализировать и обсуждить фильмы с разных позиций: разобраться в особенностях киноязыка, социально-культурного контекста, гендерной оптики и философии.

Киноклуб ведет активистка, документалистка и кинопереводчица Соня Пигалова.

Откроет цикл кинопоказов специально переведенный для клуба экспериментальный фильм Салли Поттер «Золотоискатели» 1983 года. Это ироничное и непредсказуемое высказывание о препятствиях, мешающих написать гендерную историю экономики, историю женщин и свою собственную историю. Также это анализ мужского взгляда и объективации женщин, особенно в кино. Вся съемочная группа ленты состояла из женщин.

После показа будет возможность оставить free donation за перевод.

Кинопоказ состоится 26 апреля в 18:00 в «Rebel bar», по адресу Кожевенный переулок, 7