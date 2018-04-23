Маколей Калкин больше не может пересматривать «Один дома»

37-летний актер Маколей Калкин рассказал, как сейчас относится к рождественскому фильму «Один дома», который в 1990 году сделал юного артиста мегазвездой, пишет портал NME.

В новом интервью Эллен Дедженерес Калкин признался, что ему сложно пересматривать комедию, потому что он вспоминает, что происходило на съемочной площадке во время производства каждой сцены. «Я не могу смотреть его так как другие», — объяснил Калкин, который в картине сыграл мальчика, в одиночку противостоящего ворвавшимся в дом грабителям.

Он также назвал «Один дома» «фоновой радиацией Рождества» и сообщил, что его пугают люди, которые регулярно предлагают ему пересмотреть фильм вместе или изобразить лицо маленького Кевина Маккалистера.