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Валерий Бондаренко покажет фильм Хэла Эшби «Последний наряд»
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Валерий Бондаренко покажет фильм Хэла Эшби «Последний наряд» 

Волга Ньюс 1 час назад
Дорожный «фильм о приятелях» «Последний наряд» (The Last Detail, США, 1973, 18+) от режиссера Хэла Эшби является экранизацией одноименного романа Дэррила Пониксена (1970). Фильм трижды номинирован на премию «Оскар» (1974), получил Серебряную премию за лучшую мужскую роль (Джек Николсон) на Каннском кинофестивале (1974).
Американский кинорежиссер и монтажер Хэл Эшби дебютировал как режиссер в 1970 г. с полнометражным фильмом «Землевладелец», снятом в эстетике «Нового Голливуда». За работу монтажера в фильме режиссера Нормана Джуисона «Душной южной ночью» он был удостоен премии «Оскар».
"Последний наряд" — одна из классических работ голливудского сценариста Роберта Тауна. Сценарий готовился специально в расчете на актера Джека Николсона. Таун подверг роман Пониксена существенной переработке. По меркам того времени, количество мата в фильме зашкаливало. Перед оператором была поставлена задача использовать естественное освещение так, чтобы добиться предельной документальности «картинки».
Два унтер-офицера военно-морского флота, Билли Баддаски и Малхолл «Мул», должны доставить моряка Ларри Мэдоуса, попавшегося на мелкой краже, из базы ВМФ США в Норфолке в Портсмутскую военно-морскую тюрьму. В пути Билли и Малхолл выясняют, что Ларри ни разу не был с женщиной, не пил спиртного, ни разу не дрался. Тогда они решают развлечь парня на полную. За пять дней командировки они «открывают» ему новый мир. Чем больше Мэдоус осознает ценность свободы, тем меньше его впечатляет перспектива провести восемь лет за решеткой.
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