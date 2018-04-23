Динозавры, танки, Дэдпул и крутой Дэнзел Вашингтон: 10 главных трейлеров прошлой недели

На прошлой неделе нас едва не снесло внезапной волной промороликов, но мы выстояли и отобрали для вас самые интересные и важные.

Во-первых:

Действительно смешной финальный трейлер «Дэдпул 2»

Первый трейлер «Великого уравнителя 2»: с Дензелом Вашингтоном лучше не связываться

«Ящик Пандоры уже открыт». Трейлер фильма «Мир Юрского периода 2»

«Дай-ка огоньку». Дебютный тизер фильма «Т-34»

Первый трейлер «Непрощенного» с Дмитрием Нагиевым в главной роли

Во-вторых:Собибор

Первый полноценный трейлер фильма, который выйдет в прокат уже 3 мая. Картина, поставленная Константином Хабенским , который еще и главную роль сыграл, расскажет о единственном успешном восстании в нацистском лагере смерти. Его подняли заключенные, возглавляемые лейтенантом Красной Армии Александром Печерским

Отель «Артемис»

Джоди Фостер, София Бутелла, Дэйв Батиста, Джефф Голдблюм и Закари Куинто в криминальном триллере об особом отеле, где любой преступник может нелегально получить медицинскую помощь. В этой «клинике» действуют правила, но один из пациентов принесет с собой предмет, который захотят заполучить примерно все.

Острые предметы

Первое промо сериала, снятого по одноименной книге Гиллиан Флинн. Журналистка Камилла Прикер, которая хочет успеха, но работает в заштатной газете, отправлена в командировку в городок, где произошли несколько убийств девочек. Написать репортаж отправили именно её, потому что это родина Камиллы, место, где до сих пор живет её мать, единоутробная сестра и друзья детства. Встреча с прошлым оказалась болезненной. Кстати, фильм «Исчезнувшая» это тоже экранизация романа Гиллиан Флинн. Премьера восьмисерийного проекта назначена на июль.

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