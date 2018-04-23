Ещё
Динозавры, танки, Дэдпул и крутой Дэнзел Вашингтон: 10 главных трейлеров прошлой недели
Далее:
Читайте также:
Ещё

Динозавры, танки, Дэдпул и крутой Дэнзел Вашингтон: 10 главных трейлеров прошлой недели 

Ivi.ru 1 час назад
На прошлой неделе нас едва не снесло внезапной волной промороликов, но мы выстояли и отобрали для вас самые интересные и важные.
Во-первых:
Действительно смешной финальный трейлер «Дэдпул 2»
Первый трейлер «Великого уравнителя 2»: с Дензелом Вашингтоном лучше не связываться
«Ящик Пандоры уже открыт». Трейлер фильма «Мир Юрского периода 2»
«Дай-ка огоньку». Дебютный тизер фильма «Т-34»
«Дом, который построил Джек»: тизер нового фильма Ларса фон Триера
Первый трейлер «Непрощенного» с Дмитрием Нагиевым в главной роли
Во-вторых:Собибор
Первый полноценный трейлер фильма, который выйдет в прокат уже 3 мая. Картина, поставленная Константином Хабенским, который еще и главную роль сыграл, расскажет о единственном успешном восстании в нацистском лагере смерти. Его подняли заключенные, возглавляемые лейтенантом Красной Армии Александром Печерским.
Отель «Артемис»
Джоди Фостер, София Бутелла, Дэйв Батиста, Джефф Голдблюм и Закари Куинто в криминальном триллере об особом отеле, где любой преступник может нелегально получить медицинскую помощь. В этой «клинике» действуют правила, но один из пациентов принесет с собой предмет, который захотят заполучить примерно все.
Острые предметы
Первое промо сериала, снятого по одноименной книге Гиллиан Флинн. Журналистка Камилла Прикер, которая хочет успеха, но работает в заштатной газете, отправлена в командировку в городок, где произошли несколько убийств девочек. Написать репортаж отправили именно её, потому что это родина Камиллы, место, где до сих пор живет её мать, единоутробная сестра и друзья детства. Встреча с прошлым оказалась болезненной. Кстати, фильм «Исчезнувшая» это тоже экранизация романа Гиллиан Флинн. Премьера восьмисерийного проекта назначена на июль.
Душа компании
Комедия, в которой Мелисса МакКарти играет женщину, пережившую развод и начавшую новую жизнь. Ну вот прямо в колледж пошла, где уже учится её взрослая дочь. Дорвавшаяся до свободы домохозяйка кидается в безумную жизнь студентов. Мировая премьера фильма намечена на 11 мая, а дата начала российского проката еще неизвестна.
Ivi.ru: последние новости
12 фильмов, которые нужно посмотреть всем, кто без ума от Тима Бертона 10 комедий, которые способны улучшить любой день. Даже понедельник Российские программы ММКФ открылись драмой «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: что стало с участниками7
Как изменились популярные дети-актеры12
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе18
«В поисках капитана Гранта»: что осталось за кадром1
Звезды советского кино, которые плохо кончили27
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
00:31
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение