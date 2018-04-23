Динозавры, танки, Дэдпул и крутой Дэнзел Вашингтон: 10 главных трейлеров прошлой недели 

На прошлой неделе нас едва не снесло внезапной волной промороликов, но мы выстояли и отобрали для вас самые интересные и важные.
Во-первых:
Действительно смешной финальный трейлер «Дэдпул 2»
Первый трейлер «Великого уравнителя 2»: с Дензелом Вашингтоном лучше не связываться
«Ящик Пандоры уже открыт». Трейлер фильма «Мир Юрского периода 2»
«Дай-ка огоньку». Дебютный тизер фильма «Т-34»
«Дом, который построил Джек»: тизер нового фильма Ларса фон Триера
Первый трейлер «Непрощенного» с Дмитрием Нагиевым в главной роли
Во-вторых:Собибор
Первый полноценный трейлер фильма, который выйдет в прокат уже 3 мая. Картина, поставленная Константином Хабенским, который еще и главную роль сыграл, расскажет о единственном успешном восстании в нацистском лагере смерти. Его подняли заключенные, возглавляемые лейтенантом Красной Армии Александром Печерским.
Отель «Артемис»
Джоди Фостер, София Бутелла, Дэйв Батиста, Джефф Голдблюм и Закари Куинто в криминальном триллере об особом отеле, где любой преступник может нелегально получить медицинскую помощь. В этой «клинике» действуют правила, но один из пациентов принесет с собой предмет, который захотят заполучить примерно все.
Острые предметы
Первое промо сериала, снятого по одноименной книге Гиллиан Флинн. Журналистка Камилла Прикер, которая хочет успеха, но работает в заштатной газете, отправлена в командировку в городок, где произошли несколько убийств девочек. Написать репортаж отправили именно её, потому что это родина Камиллы, место, где до сих пор живет её мать, единоутробная сестра и друзья детства. Встреча с прошлым оказалась болезненной. Кстати, фильм «Исчезнувшая» это тоже экранизация романа Гиллиан Флинн. Премьера восьмисерийного проекта назначена на июль.
Душа компании
Комедия, в которой Мелисса МакКарти играет женщину, пережившую развод и начавшую новую жизнь. Ну вот прямо в колледж пошла, где уже учится её взрослая дочь. Дорвавшаяся до свободы домохозяйка кидается в безумную жизнь студентов. Мировая премьера фильма намечена на 11 мая, а дата начала российского проката еще неизвестна.