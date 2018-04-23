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«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
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«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой 

Рамблер 1 час назад
Даже именитые актёры, которые снимаются в серьёзных картинах, могут позволить себе время от времени расслабиться и выйти из образа. Именно это продемонстрировал Энтони Хопкинс, известный ролью чудовищно безжалостного убийцы в фильме «Молчание ягнят». За роль серийного маньяка Ганнибала Лектера Хопкинс в 1992 году получил премию «Оскар». Сейчас же исполнитель снял небольшой ролик и разместил его в аккаунте в Твиттере. На кадрах Хопкинс кривляется под весёлую музыку, корчит гримасы и размахивает руками. Комичное полуминутное действо артист подписал так: «Вот что случается, когда ты весь в работе и нет времени поиграть». Вероятно, он решил на мгновение оторваться от полнометражного кино и стать героем мини-фильма. Кстати, 80-летний Хопкинс известен не только как актёр, он создаёт интригующие сценарии и пишет замечательную классическую музыку.
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