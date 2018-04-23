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Билеты на тысячи сеансов «Мстителей» распроданы
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Билеты на тысячи сеансов «Мстителей» распроданы 

Рамблер 1 час назад
Долгожданная новая лента "Мстители 3: Война бесконечности" от студии Marvel еще не вышла в американский прокат, но билеты на тысячи сеансов уже полностью распроданы. Кинотеатры даже решили скорректировать расписания сеансов — так, в Нью-Йорке, например, фанаты смогут посмотреть новую картину Marvel даже в 3 часа ночи.
Похоже, новая серия комиксов побьет все рекорды. Еще до премьеры стало известно, что по количеству проданных билетов новая полнометражка обогнала все последние работы Marvel в сумме.
Поклонники уже делают ставки, какой цифры достигнут кассовые сборы в американском прокате за первый уикенд.
На наших экранах премьера состоится 3 мая.
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