Билеты на тысячи сеансов «Мстителей» распроданы

Долгожданная новая лента "Мстители 3: Война бесконечности" от студии Marvel еще не вышла в американский прокат, но билеты на тысячи сеансов уже полностью распроданы. Кинотеатры даже решили скорректировать расписания сеансов — так, в Нью-Йорке, например, фанаты смогут посмотреть новую картину Marvel даже в 3 часа ночи.

Похоже, новая серия комиксов побьет все рекорды. Еще до премьеры стало известно, что по количеству проданных билетов новая полнометражка обогнала все последние работы Marvel в сумме.

Поклонники уже делают ставки, какой цифры достигнут кассовые сборы в американском прокате за первый уикенд.

На наших экранах премьера состоится 3 мая.