Звезда «Оно» сыграет Нэнси Дрю

Софиа Лиллис перевоплотится в знаменитую девушку-детектива в фильме «Нэнси Дрю и потайная лестница», экранизации одноименной новеллы Эдварда Стратемаэра.

В центре истории окажется дочь известного адвоката — Нэнси Дрю, которая время от времени помогает отцу расследовать самые сложные дела. В этот раз ей предстоит разобраться в странных звуках и таинственных тенях, блуждающих по старинному особняку ее приятельниц — двух пожилых сестер. Дело усложняется тем, что старушек обвиняют в убийстве, и Нэнси нужно непременно найти настоящего преступника.

Книга «Нэнси Дрю и потайная лестница», опубликованная в 1930 году, стала второй из многочисленной серии популярных подростковых детективов о юной сыщице.