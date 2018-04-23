Звезда «Оно» сыграет Нэнси Дрю 

Софиа Лиллис перевоплотится в знаменитую девушку-детектива в фильме «Нэнси Дрю и потайная лестница», экранизации одноименной новеллы Эдварда Стратемаэра.
В центре истории окажется дочь известного адвоката — Нэнси Дрю, которая время от времени помогает отцу расследовать самые сложные дела. В этот раз ей предстоит разобраться в странных звуках и таинственных тенях, блуждающих по старинному особняку ее приятельниц — двух пожилых сестер. Дело усложняется тем, что старушек обвиняют в убийстве, и Нэнси нужно непременно найти настоящего преступника.
Книга «Нэнси Дрю и потайная лестница», опубликованная в 1930 году, стала второй из многочисленной серии популярных подростковых детективов о юной сыщице.
Напомним, что в прошлом году Софиа Лиллис исполнила роль Беверли Марш в экранизации романа Стивена Кинга «Оно». Также 16-летнюю актрису можно будет увидеть в мини-сериале «Острые предметы» по мотивам бестселлера Гиллиан Флинн.