В Москве покажут моноспектакль «Записки сумасшедшего» в постановке германского режиссера

МОСКВА, 24 апреля. / ТАСС /. Российско-германский моноспектакль по произведению Николая Гоголя «Записки сумасшедшего» в постановке германского режиссера Моники Добровляньски покажут в Москве во вторник.

Спектакль в исполнении одного артиста пройдет в «Театриуме на Серпуховке под руководством Терезы Дуровой ». Главную роль исполняет российский актер Анатолий Кот

По словам продюсера проекта Ольги Галактионовой, постановка «Записки сумасшедшего» отличается от других в этом жанре, поскольку актер не просто читает текст, а держит внимание публики на себе на протяжении всего спектакля.

О спектакле

В основу спектакля легли тексты из книги Светланы Алексиевич «Время секонд-хэнд» и «Записок сумасшедшего» Николая Гоголя. Через эти произведения, в том числе и тексты Алексиевич, которые представляют собой интервью современников 90-х и начала 2000-х, по словам продюсера проекта, создатели спектакля отображают это поколение — как это было для них. Продюсер также отметила, что тексты логично и гармонично сочетаются между собой в спектакле.

Суть спектакля, по словам Галактионовой, состоит в том, как с советским детством, с социалистической юностью жить в капиталистическом мире. Постановка рассказывает о том, что многие не справляются с этой жизнью, сходят с ума.

Премьера спектакля состоялась 25 марта в Русском доме в Берлине.