Ещё
В Москве покажут моноспектакль «Записки сумасшедшего» в постановке германского режиссера
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Москве покажут моноспектакль «Записки сумасшедшего» в постановке германского режиссера 

ТАСС 1 час назад
Фото: Даниловский вестник
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Российско-германский моноспектакль по произведению Николая Гоголя «Записки сумасшедшего» в постановке германского режиссера Моники Добровляньски покажут в Москве во вторник.
Спектакль в исполнении одного артиста пройдет в «Театриуме на Серпуховке под руководством Терезы Дуровой». Главную роль исполняет российский актер Анатолий Кот.
По словам продюсера проекта Ольги Галактионовой, постановка «Записки сумасшедшего» отличается от других в этом жанре, поскольку актер не просто читает текст, а держит внимание публики на себе на протяжении всего спектакля.
О спектакле
В основу спектакля легли тексты из книги Светланы Алексиевич «Время секонд-хэнд» и «Записок сумасшедшего» Николая Гоголя. Через эти произведения, в том числе и тексты Алексиевич, которые представляют собой интервью современников 90-х и начала 2000-х, по словам продюсера проекта, создатели спектакля отображают это поколение — как это было для них. Продюсер также отметила, что тексты логично и гармонично сочетаются между собой в спектакле.
Суть спектакля, по словам Галактионовой, состоит в том, как с советским детством, с социалистической юностью жить в капиталистическом мире. Постановка рассказывает о том, что многие не справляются с этой жизнью, сходят с ума.
Премьера спектакля состоялась 25 марта в Русском доме в Берлине.
ТАСС: последние новости
Мировая премьера фильма "Собибор" Константина Хабенского состоится в Варшаве Число заявок на патентование в России по итогам 2017 года сократилось на 15% РГБ встретила гостей "Библионочи" фильмом "Довлатов" и прогулками по книгохранилищу
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: что стало с участниками20
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
Тест: угадайте актеров русского происхождения5
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино55
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают мультфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
00:31
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение