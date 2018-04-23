Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым

Не отпускает Кима Дружинина тема войны, его новой картиной стали «Танки» — история о том, как конструктор Михаил Кошкин и его команда совершили пробег, доказав советскому правительству состоятельность новой модели танка.

А чтобы зрителям было интереснее, сняли фильм в приключенческом жанре, по мотивам событий, со шпионами, любовью и юмором. Кинообозреватель КиноАфиши встретился с режиссером Кимом Дружининым и расспросил его о кастинге, танках и местах съемок.

Как вы попали на проект?

Мне позвонил продюсер картины Дмитрий Щербанов и предложил возглавить «сабантуй» на тот момент называющийся «Увидеть Сталина». Я прочитал сценарий, и он мне понравился, мы кое-что видоизменили, подправили и преступили к пре-продакшну.

­­­­Чем съемки «Танков» отличались от работы над «28 панфиловцами»?

На самом деле и задачи стояли совершенно разные и жанры. Во время работы на «панфиловцах», мы столкнулись с проблемой танков, ведь те, которые участвовали в боях, просто не сохранились. Поэтому пришлось использовать много компьютерной графики. Для «Танков», мы нашли два тягача на базе Т-34 и максимально привели их к тому виду, какими они были при пробеге Харьков-Москва и, как их увидел Сталин. У нас получилось подготовить «Танки» к юбилею со дня рождения Михаила Кошкина, ему в этом году исполнилось бы 120 лет, и мы этим очень гордимся.

Какие проблемы возникали на съемках «Танков»?

Съемки фильма — настоящая военная операция, которая всегда идет не так, как ее запланировали. Но мы для этого и собирались, чтобы общий замысел запечатлеть на пленке.

Кино, оно же на съемочной площадке создается только частично. А начинается все на кухне за листом бумаги и карандашом. Идет долгое обсуждение, мы отсмотрели всю хронику и фотографии, которые только смогли найти, рисуются раскадровки.

Ну, а дальше, ты просто старается по максимуму воплотить это все в жизнь, а оно всячески сопротивляется. И уже окончательный вариант зависит лишь от степени мастерства режиссера и его группы. Конечно, были проблемы и с техникой, и с погодными условиями.

В фильме есть одна сцена, где Лида ( Аглая Тарасова ) купается в озере, а за ней наблюдает Петр ( Антон Филипенко ). Мы очень хотели снять этот эпизод красиво и романтично. Все запланировали, права на ошибку не было, ведь закат длится не более двадцати минут. Сверились с прогнозом и буквально за два часа до начала съемок небо заволокло тучами и пошел страшный ливень. Но за двадцать минут или около того, до начала съемок именно этой сцены вдруг все неожиданно прекратилось, успокоилось и нам удалось все сделать, как мы и планировали.

Расскажите про кастинг? Вы играли одного из героев в «28 панфиловцах», не было желания появиться и в «Танках»?

С Андреем (Мерзликиным — прим. редакции) все было достаточно просто. Он внешне очень похож на своего героя, Михаила Кошкина. И заручившись его согласием сниматься, мы активно начали поиски остальных героев. У нас был довольно длительный кастинг. Очень долго искали Лиду, героиню Аглаи Тарасовой. Оказалось, что найти привлекательную актрису, интересную и внешне, и внутреннее, чтобы подходила под заданную эпоху, практически невозможно. Некого снимать, ушла порода. Но познакомившись с Аглаей промелькнула искра и мы быстро утвердили ее.

На «Танках» была очень плотная работа, всего 35 смен, поэтому я не мог себе позволить отвлечься от режиссуры и находиться сразу по обе стороны съемочного процесса.

Где снимали «Танки»?

Мы долго ездили с художником-постановщиком картины Сашей Суворовым по Белоруссии и Подмосковью, в итоге, остановились на Воскресенске. Именно там нашли очень хорошую натуру, подходящую под наши задачи. Множество всяких карьеров, так что практически всю картину там и сняли.

С чем бы вы сравнили «Танки», и кто их основная аудитория?

По большей части «Танки» — это, конечно, советское приключенческое кино. Нам совсем не хотелось рассказывать нашу национальную историю голливудским языком, привычным нынешнему зрителю. Такие «Неуловимые мстители» по мотивам реальных событий, но с множеством вымышленных сюжетных линий. Мы надеемся, что молодые люди, выйдя из кинотеатра, заинтересуются судьбой и работами Михаила Кошкина и захотят узнать побольше о конструкторах, людях невероятно интересных и творческих, как им несладко живется и какие у них непростые судьбы. А ведь мы сегодня существуем за счет изобретений этих талантливых и неординарных личностей.

Планы на будущее?

Конечно, хотелось бы кардинально отойти от военной тематики. Но пока не очень понятно, как это можно устроить. Сейчас работаю над проектом для Первого канала — восьми серийной историей про 80-ые годы и КГБ.