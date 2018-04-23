«Царь-птица» с трудом долетела до Москвы

Якутское кино еще никогда не боролось за главный приз Московского кинофестиваля. Какой бы фильм ни выбирали до этого отборщики, оказывалось, что оно уже вышло в прокат в республике и не может участвовать в основном конкурсе. Однако «Царь-птице» повезло: продюсер Сардана Саввина отослала черновой монтаж в Москву и получила одобрение, и создателям пришлось спешно доделывать картину.

Фильм рассказывает историю двух стариков, живущих посреди якутской тайги в начале 1920-х. Где-то там, далеко, на большой земле пришли к власти большевики и уже начали строить новую страну, но жизнь наших героев еще по-деревенски размеренна и спокойна, и только иконы уже спрятаны в ящики на случай внезапных визитов. Привычный быт неожиданно нарушает орел — священная птица в Якутии. Он садится на лиственницу возле дома и зорко следит за героями. Старики пытаются прогнать ее сами и даже зовут шамана, который объясняет, что птица ждет жертвоприношения — оказывается, старик, когда был маленьким, разорил орлиное гнездо, и теперь этот грех нужно искупить. Но и жертвоприношение не помогает — орел остается на дереве, а в рождественскую ночь залетает в дом и садится рядом с иконостасом. Старикам ничего не остается, как смириться и привыкнуть к новому гостю.

Дальнейшее развитие событий понятно из истории, как понятна и аллегория орла. Но суть этой картины, конечно, не в сюжете, — «Царь-птица», в первую очередь, — практически документальная зарисовка из быта народов Якутии столетней давности. Здесь живут охотой и еще селят коров за стенкой, не знают электричества, а в случае болезни просят защиты у огня, крестятся на иконы, но от бед спасаются шаманскими плясками, приемлют только патриархат, боятся слухов и думают лишь о том, как пережить суровую зиму. «Царь-птица» завораживает, и не в последнюю очередь благодаря работе оператора. Якутский мороз здесь буквально ощущается кожей, от пейзажей веет безысходностью, а сцены общения с духами и трепета свечей у икон от крыльев орла вызывают настоящий сакральный трепет.

Очевидно, что за таким результатом должны скрываться или большой бюджет, или большая работа. Но на съемки у создателей «Царя-птицы» было лишь 3 миллиона рублей, и потому выручить их мог только кропотливый труд. Не сразу удалось, например, найти подходящий дом — по сценарию, основанному на повести якутского писателя Василия Яковлева «Состарившаяся со мною лиственница» обязательно должна была расти лиственница, а вокруг при этом — только суровая тайга. Еще более трудными были поиски орла, причем найти его удалось только в Киргизии, и там же пришлось снимать, а потом склеивать сцены на монтаже.

Зато кастинг был не слишком долгим, но получился крайне удачным. При этом если на роль главной героини была выбрана известная в Якутии актриса Зоя Попова, старика сыграл артист народной самодеятельности Степан Петров , не имевший серьезного актерского опыта. Но выбор оказался верным — картине такая степень «народности» главного героя только пошла на пользу.

Столь большая работа не могла не дать отличный результат — из «Царя-птицы» получилась прекрасная самобытная история, то самое российское кино, за которое не стыдно, и которого почему-то до сих пор нет в широком прокате. Впрочем, создатели «Царь-птицы» надеются на лучшее — уж если добрались до московского кинофестиваля, то и до всероссийской премьеры рукой подать — и интерес есть, и работа ведется, а главное — зритель заждался.