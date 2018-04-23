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Где запрещают мультфильмы
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Где запрещают мультфильмы 

Рамблер 1 час назад
Кто поспорит с утверждением, что мультфильм — самое безобидное развлечение? Эти истории создаются для детей, поэтому персонажи мультиков — симпатичные люди и животные, которые ведут себя правильно, а если и ошибаются, то друзья помогают им вернуться на нужный путь. Однако далеко не во всех странах привычные нам мульт-герои вызывают восторг. В некоторых случаях мультфильмы даже запрещают! Например, а Австралии запретили популярный сериал «Свинка Пеппа». И всё из-за того, что в одной серии в доме поселяется новый жилец — паучок. Но в Австралии водятся десятки видов ядовитых пауков, поэтому тёплые отношения с ними в стране не приветствуются. Это и стало причиной запрета мультика. А вот сериал про приключения кота-недотёпы Тома и наглой мыши Джерри злит родителей во всём мире, ведь многие сцены в нём показывают безнаказанное насилие. Какие ещё мультики подвергаются жёсткой цензуре?
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