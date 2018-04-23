4-й фестиваль венгерского кино CIFRA в Москве: программа и обзор.

Праздник для настоящих ценителей и самых искушенных зрителей — 4-й фестиваль венгерского кино CIFRA состоялся с 3 по 8 апреля 2018 в кинотеатре «Каро 11 Октябрь». Событие получилось камерным, интеллектуальным и культурно значимым.

Организаторами фестиваля выступили Венгерский культурный центр, Посольство Венгрии, Hungarian Film Fond, Cool Connection и Каро АРТ.

Основной посыл фестиваля CIFRA в этом году — это путешествие на машине времени в историю посредством кинематографа: 5 фестивальных фильмов переносят нас в 1849, 1945, 1954, 1957 и 1977 годы. Каждый фильм освещает какую-то определенную проблему, завязанную на социальные и исторические особенности временного периода.

Поразительное разнообразие киножанров представили на фестивале:

«Кинчем — моё сокровище» (2017) — авантюристская романтическая история среди балов, ипподромов и интерьеров дворянских усадеб

«1945» (2017) — величественная трагедия о послевоенной жизни в одной из типичных венгерских деревень.

«Монстр из Мартфю» (2016) — натуралистичный триллер о безжалостном маньяке, орудовавшем в 1960-е в провинциальном венгерском городке, основанный на реальных событиях.

«Их двое» (1977) — женское лирическое кино, ретроспективный показ отреставрированного фильма 1977 года — единственного, где одну из самых знаменитых пар прошедшего столетия — Владимира Высоцкого и Марину Влади — можно увидеть вместе.

«Аврора Бореалис: Северное сияние» (2017) — семейная драма сквозь пелену многолетней лжи во спасение.

Все шедевры венгерского кинематографа, которые были привезены на фестиваль CIFRA, поражают своей невероятной чувственностью и атмосферой. Невозможно ни на секунду отвести взгляд от экрана, в эмоциональном напряжении держат не только сценарий и события на экране, но и операторская работа, красота кадра. Недаром уже несколько лет венгерские фильмы претендуют или забирают самые значимые кинематографические награды. «У венгерского кино свой путь, и он всегда премируемый на международных фестивалях. Фильм Эньеди о „Теле и душе“ — на Берлинском фестивале, два года назад это был Немеш. Он взял „Оскар“ за „Лучший иностранный фильм“. Ещё раньше был „Белый бог“, который получил награду на Каннском фестивале. Каждый год мировое жюри и зрители находят в венгерском кино что-то необычное», — сказала куратор фестиваля Наталья Гончарова

Фестиваль, конечно, не обошелся без специальных гостей. В Москву из Венгрии прибыл венгерский музыкант, композитор и кинорежиссер Тибор Семзё, , основатель музыкальных коллективов «Группа 180» (180-as Csoport) и «Гордиев узел» (Gordiusi Čomó). Гости фестиваля смогли насладиться живой музыкой из фильма «1945» в авторском исполнении, ведь ее написал Тибор Семзе.

Специальный гость фестиваля — венгерский музыкант, композитор и кинорежиссер Тибор Семзе

И самый ожидаемый гость фестиваля — заслуженный венгерский режиссер, классик европейского кино — 86— летняя Марта Месарош , автор двух из пяти фильмов, представленных на фестивале — новой кинокартины «Аврора Бореалис: Северное сияние» (Aurora Borealis: Északi fény) и фильма 1977 года «Их Двое» (Ők ketten).

Специальный гость фестиваля — венгерский режиссер, классик европейского кино Марта Месарош

Марта Месарош провела в рамках фестиваля CIFRA мастер-класс во ВГИКе, в котором когда-то училась сама. Жемчужиной фестиваля стала именно пронзительная драма Марты Месарош «Аврора Бореалис: Северное сияние» — этот фильм показывали в день открытия и в день закрытия фестиваля.

Кадр из фильма «Аврора Бореалис: Северное сияние»

«Аврора Бореалис: Северное сияние» — это удивительно красивый, поэтичный фильм о последствиях войны, репрессий, о переплетении судеб человеческих, о преемственности поколений, о незаживающих ранах, о желании оградить любимых людей от страданий ценой мучений собственной души, но все же, фильм и о надежде такой же чистой, как северное сияние Аврора Бореалис.

Фильм сразу же заинтересовывает своей двусюжетностью: действие происходит в двух временных периодах — в настоящем в венгерской провинции и в период оккупации в 1950-е годы.

Пожилая Мария получает известие о своей подруге, которую разыскивала всю свою жизнь. Оказалось та, которую она так рьяно искала — погибла в советском лагере. После этой новости здоровье Марии резко ухудшается и, в итоге, пожилая женщина впадает в кому. Ее взрослая успешная дочь Ольга бросает все свои дела в Вене и едет в венгерскую провинцию, чтобы постепенно узнать семейные тайны, о которых она не могла и помыслить. События послевоенных лет, о которых вспоминает Мария — приносят невероятную боль и матери и дочери.

Фильм «Аврора Бореалис: Северное сияние» красив не только с точки зрения своей декадентской поэзии разрушенных судеб, но и как произведение, насыщенное необычными изобразительными приемами. Кадры о юности Марии наполнены солнцем, светом, свежестью водной глади, бликами прекрасного чувства первой влюбленности. Мария проходит сквозь тяжелую потерю своего возлюбленного, затем теряет подругу. Одно за другим приходят послевоенные страшные события, Марии приходится принимать снова и снова непростые решения, которые отразятся не только на ее судьбе, но и на судьбе потомков. Цвета в кадре становятся все более темными, пыльными и мрачными.

Кадр из фильма «Аврора Бореалис: Северное сияние» ​

Клубок семейных тайн зритель размотает только к концу повествования, все глубже проникая в эмоциональность и символизм этого вязкого, красивого и пугающего фильма. Лишь в самом конце вскрытые раны приобретут смысл и подарят героям повествования очищение и успокоение.

Тонким еле заметным намеком в кадры киноленты вкрадываются отблески Аврора Бореалис: то отражениями на стекле, то бликами на воде и, лишь в конце, полноценным радужным сиянием над водой в Мурманской области. Чем ближе к истине, чем светлее и беззаветнее надежда, чем сильнее необходим лучик света в темное время — тем ярче божественный свет удивительного природного явления — Северного сияния Аврора Бореалис.

Кадр из фильма «Аврора Бореалис: Северное сияние» ​

Интересен и другой, не менее значимый символ в фильме — озеро, в котором купалась со своим возлюбленным юная Мария, а, спустя года, в том же озере смывает свои заботы ее дочь Ольга. Озеро — словно неизменный портал, объединяющий поколения сквозь время, бережет в своих водах вековую память и передает ее от матери к дочери, принимает в свое лоно и очищает страдающие души.

Несмотря на всю свою красоту, фильм отчетливо передает ощущения несправедливости, грязи и жестокости Мировой войны, которая покорежила не только жизнь тех, кто ее пережил, но и оставила отпечаток на последующих поколения. Режиссер Марта Месарош не понаслышке знает о послевоенных ужасах, эмиграции и потере родных, ее отец погиб в ГУЛАГе. «Аврора Бореалис: Северное сияние» — это фильм, снимающий дымовую завесу с глаз: в верном свете предстает все ценное, что есть в человеческой жизни, но что легким движением способна уничтожить бескомпромиссная война.

Фото со съемок фильма «Их Двое»

Удивительным подарком для гостей фестиваля CIFRA стал восстановленный фильм Марты Месарош «Их двое» 1977 года — беспрецедентный случай совместной работы одной из самых красивых и знаменитых пар ХХ века— Владимира Высоцкого и Марины Влади. Правда, у Владимира Высоцкого в фильме роль эпизодическая.

Сюжет фильма незамысловатый, но очень жизненный. Героиня Марины Влади, Мария, работает комендантом в женском общежитии. Мария знакомится с несчастной Юликой, которая вынуждена вместе с маленькой дочкой искать новое жилье, чтобы съехать от мужа-алкоголика. При этом, несмотря на все сложности, Юлика продолжает сильно любить своего мужа. Наблюдая за несостоятельной семьей Юлики, Мария задумывается над своими отношениями.

Кадр из фильма «Кинчем — мое сокровище»

Самой веселой и романтичной кинолентой фестиваля оказался фильм «Кинчем — мое сокровище» Габора Херенди . Несмотря на то, что события происходят в 1848 году в период венгерской революции и главный герой картины Эрне Блашкович — это дворянин, который в одночасье потерял все имущество, а вместе с ним и достоинство, погряз в кутежах и азартных играх — фильм невероятно саркастичный, смешной, забавный и посвященный любви. И пусть в основу фильма положена любовь к лошадям и суровым схваткам на ипподроме, но именно эта любовь помогла главным героям рассмотреть друг в друге любящие сердца. Фильм основан на всемирно известной истории о «Венгерском чуде» — невероятно быстрой легендарной лошади, одержавшей 54 победы в 54 скачках. Ее рекорд занесен в Книгу рекордов Гиннеса, а ее именем, которое означает «Мое сокровище», и сейчас в Будапеште назван Kinscem Park.

Кадр из фильма «Кинчем — мое сокровище»

«Кинчем — мое сокровище» — это красивый исторический фильм среди декораций ипподромов, балов, дворянских гнезд и красивых лошадей. Помимо эстетически прекрасных исторических костюмов и роскошных убранств, в фильме есть и некоторая изюминка — пикантная саркастичная вольность родом из современности, благодаря которой фильм избегает чрезмерной исторической серьезности и превращается в красивую сагу о надежде, любви и победе во что бы то ни стало.

Кадр из фильма «1945»

Еще одной серьезной кинематографической работой, посвященной послевоенному периоду на CIFRA стала кинокартина Ференца Терека «1945». Стилизованный черно— белый фильм с легким налетом нуара рассказывает нам о большом событии в маленькой венгерской деревушке — свадьбе сына зажиточного нотариуса и строптивой крестьянки. На дворе послевоенные времена, деревушка находится под контролем советских войск, местные жители советских солдат недолюбливают, но давно уже достигли состояния максимально возможной идиллии и адаптировались под новый уклад. Вся деревня готовится к празднованию, но не все ладно между женихом и невестой. Он хочет уехать в большой мир, а она хочет остаться поближе к своему настоящему любимому мужчине, ведь брак планировался не по любви, а по расчету. И, казалось бы, ничто не может вывести жителей деревни из отлаженной системы повседневного быта, пока в день свадьбы в деревню не прибывают два ортодоксальных еврея — отец и сын. Появление нежданных гостей вытаскивает наружу глубоко зарытые воспоминания, о которых жители деревни хотели бы забыть. Атмосфера накаляется. Теперь каждый житель деревни видит в соседе врага, старается переложить ответственность на другого. Всплывают старые обиды и постыдные поступки, страх и недоверие.

Кадр из фильма «1945»

«1945» — это обличительная сатира, фильм о национальном самосознании венгерцев в послевоенный период, националистическом конфликте и послевоенном восприятии морально-этического аспекта уничтожения и пособничества уничтожению сотен тысяч людей. Весь фильм сосредоточен на деталях и построен на узнавании человеческих эмоций и поведенческих реакций. Именно поэтому здесь мало слов и нет цвета — ведь все это и не нужно, когда объективная реальность оголена и считывается на просвет.

Кадр из фильма «Монстр из Мартфю»

И последний фильм фестиваля — леденящая душу кинокартина Аппада Шопшича «Монстр из Мартфю». Криминальная драма о серийном маньяке-убийце, основанная на реальных событиях, одновременно парализует ужасом от происходящего и поражает своей натуралистичностью. В 1960-ых годах в провинциальном венгерском городке происходит жестокое убийство девушки, за которое в тюрьму сажают ее знакомого — скромного мужчину, который сам же и признается в совершенном убийстве. Спустя семь лет город сотрясают ужасные известия о происходящих одно за другим жестоких убийствах молодых женщин, но расследование не спешит связать эти события с убийством семилетней давности. Лишь новый следователь смог увидеть связь между всеми убийствами, но как только он озвучивает идею о том, что семь лет назад за решетку попал невиновный — дело постепенно начинают спускать на тормозах, ведь властные структуры не готовы признавать совершенные промахи. Здесь Шопшич вскрывает социальную подоплеку незащищенности жизни подвластных людей ни от маньяка, ни, самое главное — от властных структур. Ведь власть готова приговорить невиновного, избегая реального правосудия, лишь бы не подвергнуться сомнениям, тем самым лишь умножая жертвы.

Кадр из фильма «Монстр из Мартфю»

«Монстр из Мартфю» — фильм морализаторский. Здесь нет целенаправленного нагнетания страха, нет характерных для триллеров спецэффектов. Невероятная жестокость и преступления против человеческой жизни совершаются настолько легко и обыденно, что именно это и заставляет стынуть кровь в жилах от чрезмерного бытового реализма.

4-й фестиваль венгерского кино CIFRA всего пятью кинокартинами доказал, что Венгрия является абсолютно значимым и перспективным современным производителем удивительных киношедевров. Знакомилась с венгерским кино Екатерина Цопина