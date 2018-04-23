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Кэмерон пояснил, в чем разница между Терминаторами
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Кэмерон пояснил, в чем разница между Терминаторами 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Терминатор 2: Судный день"
Концепция нового фильма "Терминатор" будет отличаться от той, что была в первых двух частях франшизы. Об этом рассказал продюсер картины знаменитый Джеймс Кэмерон, который сам занимался написанием сценариев к прошлым двум "Терминаторам".
"Предыдущие части были посвящены искусственному интеллекту, но в этот раз мы взглянем на эту же проблему под новым углом. В 1982 году это был классический подход — "увлечение технологиями опасно, суперкомпьютеры — это плохо". Теперь же мы покажем гораздо больше нюансов. Да, суперкомпьютеры — это угроза, но… И вот это "но" и есть новый мотив", — рассказал Кэмерон в интервью американскому изданию Collider.
Съемки нового фильма "Терминатор", который станет прямым продолжением картины "Терминатор 2: Судный день" и проигнорирует остальные фильмы франшизы, планируется начать этим летом.
Главную роль исполнит актер Гэбриел Луна, кроме того, герои прошлых серий, Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон, также примут участие в создании фильма.
В прокат "Терминатора" собираются выпустить только осенью 2019 года.
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