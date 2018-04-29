Крутые герои боевиков: тогда и сейчас 

1/10 Брюс Уиллис. Мировую славу актеру принес легендарный «Крепкий орешек». С тех самых пор Уиллис спасает мир от всевозможных плохих парней и всяческих армагеддонов. Хотя сам актер неоднократно признавался в интервью, что боевики ему порядком надоели. Правда, отмечая, что его вполне устраивают деньги, которые приносят ему фильмы этого жанра. Фото: globallookpress.com

2/10 Жан-Клод Ван Дамм. О, как трепетали девичьи сердца при виде этого красавчика на экранах! «Кровавый спорт», «Двойной удар», «Универсальный солдат»… Совсем не женские фильмы, но вряд ли есть женщины на планете, которые не видели хотя бы один из фильмов с участием Ван Дамма. Сюжет, в данном случае, наверно, и не главное… Фото: globallookpress.com

3/10 Кевин Костнер. Обаятельный "телохранитель" впервые появился на экранах в комедии «Дикий пляж», которую не стоит показывать детям. А первая серьезная роль в картине «Большое разочарование» стала провалом: все сцены с участием актера вырезали. Пожалели, наверно, потом, когда Костнер стал звездой. Сейчас Кевин продолжает сниматься и выступает в качестве режиссера и продюсера фильмов. Фото: globallookpress.com

4/10 Сильвестр Сталлоне. Не секрет, что кинокарьеру Слай начинал с фильмов для взрослых. Но запомнился актер, конечно, своими ролями Джона Рэмбо и боксера Рокки Бальбоа. Завершать творческую деятельность Сталлоне пока не собирается. В ноябре этого года состоится премьера фильма «Крид 2». Фото: globallookpress.com

5/10 Джеки Чан. Начав карьеру в кино в качестве каскадера, вскоре он стал одним из наиболее популярным героем кунг-фу-боевиков в мире. На его счету более 100 ролей. Но неуемный китаец успевает не только сниматься, но еще занимается режиссурой, выпустил более 20 музыкальных альбомов, владеет ресторанами, а также выпустил свою марку одежды и обуви. Фото: globallookpress.com

6/10 Арнольд Шварценеггер. Первый успех в кино пришел к «железному Арни» после выхода фильма «Конан-варвар». А «Треминатор» сделал актера звездой. На некоторое время Шварценеггер променял киношную карьеру на карьеру политика, став губернатором Калифорнии. Сейчас Арни продолжает сниматься. Ждем нового «Терминатора». Фото: globallookpress.com

7/10 Дольф Лундгрен. Первый успех актеру принесла роль советского боксера Ивана Драго в фильме «Рокки 4». Но, наверно, наиболее известен он стал после «Универсального солдата», где сыграл вместе с Ван Даммом. Затем карьера Лундгрена пошла на спад. Возвращение состоялось в 2010 году, когда на экраны вышел «Универсальный солдат 3: Возрождение». Фото: globallookpress.com

8/10 Чак Норрис. Мастер боевых искусств попал в кино случайно: давал уроки каратэ актеру Стиву МакКуину. Первую заметную роль сыграл в фильме «Путь дракона» с Брюсом Ли. А в начале 90-х годов на экраны вышел сериал «крутой Уокер» с Норрисом в главной роли. Сейчас Чак герой множества мемов в Интернете и выглядит, увы, уже не так круто. Фото: globallookpress.com

9/10 Микки Рурк. Профессиональный боксер стал знаменитым после культовых «9 ½ недель». Одной из самых лучших его ролей считается работа в фильме «Сердце ангела». В начале 90-х карьера Рурка пошла на спад, но в 2008 случилось триумфальное возвращение актера на экраны в фильме «Рестлер». Актер уверен, что свою главную роль еще не сыграл. Фото: globallookpress.com