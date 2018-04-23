Что нам покажет «Пионер» 

На рынок вышла прокатная компания кинотеатра "Пионер" с одноименным названием, в прокате которой преобладают семейные картины. Но ими каталог фильмов дистрибьютора не ограничен: зрителю будут представлены мюзиклы, триллеры и мелодрамы.
Не обойдется и без отечественного кино, правда, в приоритете компании не блокбастеры, а авторские фильмы.
В середине мая "Пионер" выпустит очередные приключения уже известной малышам пчелки — выйдет новая часть ленты "Пчелка Майя и кубок меда".
Осенью в прокат выйдут картины для зрителя постарше: мюзикл "Голос люкс" с Натали Портман и хоррор-триллер "Мэри" с Гари Олдманом в главной роли.