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В Москве продолжается ММКФ
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В Москве продолжается ММКФ 

Авторадио 2 часа назад
В Москве при информационной поддержке Авторадио продолжается юбилейный Московский международный кинофестиваль. Традиционно самыми насыщенными на ММКФ оказываются выходные дни: больше всего сеансов и больше всего посетителей. В этом году большой ажиотаж вызвала российская лента «Ню» Ян Гэ. Эта картина режиссерский дебют актрисы китайского происхождения. Фильм повествует о китайской девушке, которая ищет в Москве свою любовь. Уже на первом пресс-показе все желающие не поместились в зал — пришлось делать дополнительный. На суд жюри представлены еще две российские картины: «Царь-птица» Эдуарда Новикова и лента «Спитак» Александра Котта. Имена обладателей статуэток святого Георгия объявят 26 апреля.
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