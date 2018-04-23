Творческий путь Тома Хиддлстона: как завоевать мир без помощи суперсил

Самые запоминающиеся роли талантливого актёра.

3 мая в российский прокат выходят «Мстители: Война бесконечности» — самый масштабный и важный фильм в киновселенной Marvel. И хотя серия вроде бы про супергероев, одним из самых ярких персонажей там стал злодей — бог Локи. О нём слышали даже те, кто далек от фандома. Секрет такого успеха — актёрская игра обаятельного Тома Хиддлстона . Он создал настолько глубокий и притягательный образ, что заставил зрителей сопереживать даже отрицательному персонажу.

Участие в сверхпопулярной франшизе в образе запоминающегося героя — это большой риск остаться на всю жизнь в одном амплуа. Но Хиддлстон не раз доказывал, что может играть разноплановые роли. Отметим самые важные из них Том Хиддлстон родился в творческой и интеллигентной семье: его мать была помощником театрального режиссёра, а отец — учёным в сфере физической химии. С детства будущий актёр находился в элитных кругах: он учился в частной британской школе для мальчиков — Итонском колледже — вместе с принцем Уильямом и Эдди Редмэйном («Фантастические твари и где они обитают»). Образование он продолжил в Кембридже и Королевской академии драматического искусства, одной из самых известных театральных школ мира.

Свой актёрский путь Хиддлстон начал с игры в студенческих постановках, а постепенно к ним добавились небольшие роли на телевидении. В кино актёр дебютировал в 2007 году в фильме «Чужая». Однако наибольшего успеха на тот период Хиддлстон добился в театре: в 2008 году за роль в постановке «Цимбелин» по пьесе Шекспира он получил премию Лоренса Оливье , которая считается наиболее престижной театральной наградой в Великобритании.

«Цимбелин»

Шекспир сыграл большую роль в жизни Хиддлстона: постановки и фильмы по его работам произвели неизгладимое впечатление на молодого человека. Как говорил сам актёр, в 15 лет ему казалось, что «Ромео + Джульетта» База Лурмана создан специально для него, а саундтрек — применим к его жизни.

Посмотрев постановку «Отелло» Сэма Мендеса , с которым Хиддлстону предстояло поработать в будущем, он по-настоящему проникся творчеством Шекспира. Актёр до сих пор восхищается талантом классика и не раз играл героев из его произведений.

Любовь к Шекспиру свела Хиддлстона и с одним из наиболее значимых людей в его жизни — знаменитым актёром и режиссёром Кеннетом Браной. Ещё в школьные времена Том стал поклонником его исполнения роли Генриха V, а познакомился Хиддлстон с Браной на съёмках сериала «Валландер». Несмотря на то, что молодой актёр сыграл там лишь небольшую роль, Кеннет Брана разглядел в нём потенциал, и в дальнейшем настоял на его участии в «Торе», над которым работал в качестве режиссёра.

Изначально Хиддлстон пробовался на роль Тора, даже подкачался для этого, но всё равно не сумел вписаться в образ. Однако сопродюсер сериала Крэйг Кайл предложил ему неожиданный вариант — роль Локи. Брана идею поддержал, сказав Хиддлстону, что ему подойдет более сложный персонаж, действующий умом, а не физической силой. Убедив всех в таком выборе, режиссёр не прогадал: антигерой Хиддлстона сумел зацепить зрителей. Сам актёр как-то говорил, что фильмы о супергероях нравятся ему не меньше тех, что поставлены по Шекспиру.

«Валландер»

Съёмки в «Торе» стали переломным моментом в карьере актёра: к Хиддлстону в одночасье пришла огромная популярность, посыпались предложения от именитых режиссёров. Сам Вуди Аллен пригласил его на второстепенную, но запоминающуюся роль писателя Скотта Фицджеральда — он отправил ему письмо, даже не позвав на кастинг. И Хиддлстон прекрасно воплотил этот далекий от своей предыдущей роли образ в фильме «Полночь в Париже».

«Полночь в Париже»

Роль эгоистичного любовника запутавшейся в жизни героини Рэйчел Вайс в драме «Глубокое синее море», воплощение Генриха V в телевизионном цикле «Би-би-си» по историческим пьесам Шекспира «Пустая корона», небольшая роль в фильме Стивена Спилберга «Боевой Конь», обожаемый фанатами Локи в долгожданных «Мстителях» — Хиддлстон примерил на себя самых разнообразных персонажей. Впрочем, некоторые его роли достойны отдельного упоминания.

«Глубокое синее море»

Если и играть вампира, то не такого, как все остальные. Роль кровопийцы Хиддлстона совсем не смутила, тем более, что её предложил сам Джим Джармуш . Встретились они в Нью-Йорке в ноябре 2011 года: режиссёр рассказал Хиддлстону про свой новый фильм, темой которого стали любовь и бессмертие, взаимоотношения необычных личностей, которые увлекаются музыкой, поэзией и природой. Тому идея понравилась: вампирская сущность героев не ставилась во главу угла, что делало подачу темы уникальной.

Хиддлстон согласился на роль, тем более, не обошлось и без его любимого Шекспира: Джармуш описывал героя Тома как «Гамлета в теле Сида Баррета» (основатель Pink Floyd). Актёр даже специально перечитывал «Гамлета», чтобы лучше войти в образ.

Главный герой фильма Адам — меланхоличный рокер-вампир с тонким восприятием мира. Хиддлстон охарактеризовал своего персонажа как «хмурого, депрессивного, обладающего творческим даром, которого нет у меня», при этом заметил, что в нём нет ничего от образа Локи. Актёр с ролью справился, доказав Джармушу, что тот не зря предпочёл Хиддлстона Майклу Фассбендеру — изначально именно он был главным кандидатом.

Но актёрской игрой выделился не только Том: Тильда Суинтон в роли жены-вампирши смотрелась не менее убедительно, на взаимоотношениях и характерах двух бессмертных интеллектуалов построена вся история. Экшена в фильме практически нет: зритель просто наслаждается атмосферой, попутно размышляя на темы любви и бессмертия, к которым его подводит Джармуш своим неспешным повествованием.

Следующая крупная роль Тома Хиддлстона вновь была связана с Шекспиром: актёра пригласили сыграть в постановке «Кориолан» театра «Донмар» (примечателен тем, что находится в помещении бывшего склада, сцена там очень маленькая). Он принял новый вызов, а всего обязался отыграть 70 спектаклей, по восемь в неделю. Телеверсию постановки показывали в кинотеатрах по всему миру, в том числе и в России.

Сюжет повествует о римском полководце Кае Марции по прозвищу Кориолан. Он гениальный воитель, но плохой политик, так как всегда говорит правду, принципиален и горяч нравом. Кориолан презирает простой народ, чем вызывает неприязнь у многих людей.

Сам Хиддлстон считает своего героя уникальным: несмотря на то, что его воспринимают как грубого и холодного, актёр увидел персонажа очень уязвимым, что и хотел передать в своей игре. Кориолан — непростой герой, он кажется непроницаемым, но именно это и делает его интересным.

Чтобы воплотить такой сложный образ, Хиддлстон подошёл к работе со всей ответственностью: анализировал черты характера и поступки персонажа, занимался физической подготовкой, усердно тренировался со своим коллегой Хэдли Фрейзером.

Перед выходом на сцену актёр слушал симфоническую сюиту «Планеты» английского композитора Густава Холста, чтобы добиться нужного настроя. Иногда он даже бегал по пожарной лестнице театра: это помогало ему быть энергичным на сцене.

Усилия не прошли даром — постановку оценили как зрители, так и критики. Можно сказать, что люди, пришедшие посмотреть на исполнителя роли Локи, выходили из театра поклонниками Шекспира. Разумеется, не без помощи Хиддлстона — спектакль по классической пьесе с его участием воспринимался как остросюжетный фильм.

После постановок по Шекспиру и ролей у Джармуша и Аллена на Хиддлстона обратил внимание и Гильермо дель Торо . Интересно, что на месте Тома опять мог оказаться другой актёр: изначально в проекте был задействован Бенедикт Камбербэтч . После его ухода дель Торо просто позвонил Хиддлстону и сообщил, что перепишет сценарий «под него». Тот был удивлён таким подходом, а потому согласился не раздумывая.

Актёр получил роль загадочного молодого человека Томаса Шарпа, живущего в таинственном поместье «Багровый Пик» вместе со своей сестрой, которую сыграла Джессика Честейн . В его персонажа влюбилась молодая девушка (Миа Васиковска) и переехала к нему. Однако дом в поместье оказался полон загадок и жутких призраков.

Гильермо дель Торо попросил актёра сначала показать притягательность Шарпа, а уже потом раскрывать героя. Чтобы Хиддлстон лучше прочувствовал своего персонажа, режиссёр рассказал ему о тайных желаниях героя, которые держал в секрете от других актёров: Томас Шарп мечтает спастись и покинуть поместье. Хиддлстон основательно поработал над своей игрой, сумев передать не только мрачную сущность Шарпа, порождённую нездоровыми отношениями с сестрой, но и его тягу к свету.

Актёр особо отметил талант Гильермо дель Торо, который создал непредсказуемого персонажа вместо обычного романтического героя. Кроме того, Хиддлстону понравилось работать и с партнёрами по съёмочной площадке: его восхищали искренность в игре Мии Васиковски и работоспособность Джессики Честейн.

В результате зрители получили атмосферную готическую сказку в красивых и мрачных декорациях с выдающимся актёрским составом, а Хиддлстон — ещё один пункт фильмографии, которым он не просто гордится, но и называет одним из лучших проектов в своей карьере.

Предыдущие роли Тома Хиддлстона можно назвать гарантированно хитовыми, — всё же за фильмами стояли знаменитые режиссёры — но от смелых проектов актёр всё же не отказывался. Например, он принял участие в экранизации антиутопического романа «Высотка» Джеймса Балларда

Сам актёр назвал главными причинами любовь к творчеству автора, а также восхищение режиссёром Беном Уитли («Перестрелка») — Хиддлстон отметил его узнаваемый почерк. Посмотрев все фильмы Уитли, а также прочитав сценарий, актёр быстро согласился на съёмки в «Высотке».

Сюжет рассказывает о людях, проживающих в элитном небоскрёбе, на территории которого есть практически всё, что необходимо для жизни. История показывает человечество не с лучшей стороны: жильцы быстро теряют моральные принципы, столкнувшись, казалось бы, с незначительной проблемой — отключением света на некоторое время.

Фильм, как и роман — история о моральном разложении, а потому там много провокационных сцен. Персонаж Хиддлстона — доктор Роберт Лэнг — не исключение, он «дичает» так же быстро, как и все остальные: вступает в случайные сексуальные связи, сражается на смерть за какие-то пустяковые вещи вроде банки краски.

Так как персонаж Хиддлстона — доктор, актёр во время подготовок к съёмкам присутствовал на вскрытии трупа вместе с патологоанатомом. И хотя далось ему это нелегко, — Том чуть не упал в обморок — с ролью он в итоге справился.

Несмотря на сильную игру актёров и стильные визуальные приёмы (от красивых кадров с краской на лице Хиддлстона до отражений в лифте), фильм получил неоднозначную оценку как зрителей, так и критиков: многие посчитали мотивацию героев недостаточно убедительной, события — утрированными. Но были и те, кто оценил смелое и необычное воплощение задумки: всё-таки антиутопия выглядела очень выразительно.

Наряду с исполнением ролей в кино и театре, Хиддлстон принимал участие и в создании мини-сериалов. Шесть эпизодов шпионской драмы «Ночной администратор», снятой по мотивам книги Джона ле Карре, по качеству ничем не уступают полноценному фильму.

Актёр согласился на роль, как только прочёл сценарий. Выбор оказался верным: сериал в итоге получил три Золотых глобуса, один из которых принадлежит Хиддлстону за исполнение главной роли.

Сюжет рассказывает о шпионе Джонатане Пайне, миссия которого — втереться в доверие к влиятельному торговцу оружием. «Ночной администратор» — образцовый шпионский триллер: тут и частая смена локаций, и стремительное развитие событий, и напряжённые и отлично показанные отношения между героями.

Но главный плюс — актёрский состав. Хоть сейчас речь и про Хиддлстона, конкуренция у него было достойная: отрицательного персонажа сыграл небезызвестный Хью Лори , а роковую красотку — подающая надежды молодая актриса Элизабет Дебики («Макбет», «Стражи Галактики 2»). Своей игрой они подчеркнули талант друг друга, заставив зрителей сопереживать персонажам.

Хиддлстон отмечал, как ему понравилось работать с Лори: тот был давним поклонником книги, долгие годы мечтал сняться в экранизации и прекрасно ориентировался в материале.

При просмотре сериала не избежать ассоциаций с Джеймсом Бондом . Однако Хиддлстон играл своего героя, ориентируясь на образ, описанный ле Карре: сам актёр считает, что его персонаж показан более уязвимым, чем Бонд, да и какие-то моральные устои у него всё же есть. Ещё одной уникальной чертой Пайна Хиддлстон называет сочетание внешнего спокойствия и внутренней эмоциональности. Актёр в очередной сумел воссоздать непростой, но в то же время притягательный образ.

В любом случае, сериал стоит смотреть не только поклонникам Хиддлстона или любителям шпионских триллеров. Это очень хорошая экранизация, которая точно понравится всем, для кого важна эмоциональная глубина, тонкое раскрытие характеров персонажей и продуманный сюжет. Ну а живописные пейзажи — отдельный приятный бонус.

Том Хиддлстон — это пример по-настоящему талантливого и разностороннего актёра, который, получив огромную популярность и армию поклонников за счёт одного персонажа, не захотел останавливаться на месте.

И чтобы оценить его талант, не обязательно выбирать фильмы про супергероев: недостатка в ярких ролях в проектах именитых режиссёров у Хиддлстона нет. Ну а тем, кто в очередной раз хочет насладиться образом Локи, ждать осталось совсем недолго — новые «Мстители» уже почти здесь.

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