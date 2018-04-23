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Малиновский: когда в 1-й раз смотрел «Легенду № 17», чуть до мурашек не пробило
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Малиновский: когда в 1-й раз смотрел «Легенду № 17», чуть до мурашек не пробило 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Российский биатлонист Игорь Малиновский рассказал о своих предпочтениях в литературе и кино. Малиновский первым среди юниоров стал пятикратным чемпионом мира.
«Я читаю только специальную, техническую литературу, на другую времени не остаётся. Фильмы смотрю не часто, а если смотрю, то только мотивирующие, вроде «Легенды № 17», «Движения вверх». «Легенда» — вообще мой любимый фильм. Сами отношения спортсмена с тренером, сама система тренировок — очень нравятся. И сам спортсмен, который испытал эмоциональный сбой при травме, но нашёл в себе силы и поднялся с самого низа, наказал канадца, осуществил мечту. Первый раз, когда я смотрел этот фильм, меня чуть не до мурашек пробило. Эти фильмы воспитывают патриотизм. И когда я занимаюсь биатлоном, мне хочется держать ту планку, которую установили наши предки», — сказал Малиновский.
Ещё больше видео о биатлоне можно посмотреть на сайте «Калашников Media».
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