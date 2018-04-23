Каспер Ван Дин: «Варю русский борщ и живу по Станиславскому»

Исполнитель главной роли в знаменитом фантастическом боевике «Звездный десант» Каспер Ван Дин прилетел в Москву на съемки фильма «Оракул: Игра втемную».

Каспер сыграет полковника ФСБ . В российскую столицу актер прилетел со своей невестой — актрисой комедии, чтобы перед свадьбой показать ей любимую Москву. Ван Дин специально поселился в отеле в двух метрах от Кремля, чтобы любоваться главным символом столицы России.

— Каспер, вы не первый раз в Москве, да?

— В пятый. Обожаю Москву. Меня тянет сюда. Очень красивый город, с добрыми, душевными людьми. Взял с собой невесту — показать Москву. Еда в Москве мне нравится. И очень люблю Красную площадь — заряжаюсь от нее энергетикой. Посмотрите, какой чудесный вид из окна!

— Были ли вы на своей исторической родине в Голландии? Вы же потомок древнего голландского рода, не так ли?

— В прошлом году вместе с родителями ездил в Голландию, чтобы погулять по улице, где жили мои предки — ван Дины — в 16 веке. Папа сказал: «Почему мы отсюда уехали? Ведь здесь так красиво!»

— А вы не пожалели, что живете не в Голландии?

— Мой отец, дед и я родились в Америке, и мы — американцы. Я вырос в городе Нью-Джерси, который некогда был колонией Голландии. Несмотря на то, что я — американец, голландские корни в себе ощущаю. Мне очень нравится путешествовать, и я был более, чем в 50 странах. Мой очень далекий предок Марк Твен говорил: «Если вы хотите избавится от расизма, получите заграничный паспорт». Мои предки были путешественниками, и во мне дух путешественника, открывателя новых мест.

— Если вы в родстве с Марком Твеном, значит, у вас тоже хорошее чувство юмора?

— Думаю, что хорошее. Забавляю себя все время и других смешу. Моя невеста окончила Институт комедии, и она говорит, что полюбила меня за чувство юмора.

— Русские люди не кажутся вам грустными?

— В любой стране мира есть грустные и веселые люди, с юмором и без чувства юмора. Вы точно очень счастливый человек.

— Может быть, я — хорошая актриса, и притворяюсь счастливой? А у вас так бывало — на душе «кошки скребутся», а вы — улыбаетесь?

— Значит, вы меня обманули, показавшись счастливой? Я все время обманываю и себя, и других. Замечу, что актер — самый честный обманщик. Если даже актер врет, он должен оставаться в глубине души честным, чтобы ему поверили. Самый-самый лучший актер тот, которому невозможно не поверить. Я живу и играю по системе Станиславского, с его «верю — не верю».

— Вы сыграли легенду Голливуда Джеймса Дина. Дин прожил всего 24 года, снялся в трех фильмах, но у него есть «Оскар», который ему дали посмертно. На ваш взгляд, Дин был хорошим артистом?

— Дин был очень хорошим актером. Во-первых, к каждой роли он подходил с душой, во-вторых, он был очень правдив, реалистичен и точен в кино. Во времена Дина в Голливуде многие актеры переигрывали, а Дин этого терпеть не мог. Он ненавидел фальшь.

— Дин бунтовал на съемочных площадках, режиссеры не могли с ним работать — он их не слушался, доказывая свою точку зрения. А вы — послушный актер? В России говорят, что актеры должны подчиняться режиссеру во всем.

— Если бы вы видели, что я делаю с диалогами в сценарии фильма, в котором завтра буду сниматься! Все перечеркнул и изменил. Разумеется, я так поступаю не с каждым сценарием, но если чувствую малейшую неправду, то бунтую, добиваясь максимального реализма. Как актер я хочу сыграть по-настоящему, честно. Станиславский писал, что" в театре все должны быть честными, и честно играть свою роли, начиная от работника гардероба и заканчивая исполнителем главной роли". Если на площадке или в театре есть хотя бы один лживый человек, от него надо избавляться.

— Что вы умеете делать, кроме игры?

— Я играл в баскетбольной лиге. В юности писал стихи, которые даже печатали в журнале. Играл в джазовом ансамбле. Хорошо играл в американский футбол. Я хорошо готовлю и еще являюсь садоводом. Много умею делать своими руками — плотничать, мастерить. В доме, где жил со своей прежней семьей, сам сделал все двери. Покрасил все окна. Считаю себя хорошим плотником.

— Часто сами готовите?

— Не так часто, как хотелось бы. Даже умею готовить русский борщ. Моя невеста — вегетарианка, и, к сожалению, очень мало ест, а я все время хочу ее накормить.

— Кого вы играете в фильме «Оракул: игра втемную»?

— Полковника ФСБ — молчаливого, серьезного человека. Он — вдовец, и у него есть дочь, которую он обожает.

— Ваш герой — русский, а вы наделили его чертами русского характера?

— Вообще все люди — уникальные. Не люблю, когда навязывают людям национальные стереотипы. Но я заметил, что многие русские — большие патриоты своей страны и готовы жизнь отдать за Россию. Эта черта свойственна не всем народам. Я знаю Россию неплохо. Не только потому, что был в Москве пять раз, общался с русскими, но главным образом потому, что с юности и по сей день читаю Станиславского, думаю по-Станиславскому, играю, как учил Станиславский. А Станиславский ведь все пишет на русских примерах, русском характере, русских произведениях. Замечу, что в Голливуде я — не один такой, кто живет по Станиславскому. Весь Голливуд живет по-Станиславскому.

— Посоветуйте молодым актерам — как быстро покорить Голливуд?

— Это непросто. Надо получить визу, взять немного денег, найти работу в Голливуде (Лос-Анджелес — очень дорогой город), найти агента, а главное — хорошо выучить английский. Нужно учиться каждую секунду и не слушать негатив в свой адрес. В Голливуде всех критикуют — то ты слишком высокий, то худой, прямо выискивают недостатки. Так вот, надо заткнуть уши и верить в себя.

— И вас критикуют?

— Иногда говорят ужасные вещи. Но у актера должна быть толстая кожа. У Джеймса Дина была тонкая кожа и очень нежная душа, и он так рано умер. Да, он погиб в автокатастрофе, но он очень нервничал и был на пределе. Когда я играл его в кино, то общался с его семьей, и много узнал о нем. Дина критиковали в театральной студии, и он не выдержал — ушел. Развернулся и ушел. Конечно, если бы у него была «толстая кожа», он бы так не поступил. Пожалуй, я не такой эмоциональный, как он.

— В Москве будет проходить чемпионат мира по футбола. Как вы думаете — справится ли Москва с такой ответственностью?

— Я так рад, что много людей со всего мира приедут в Москву и увидят, какая она красивая. Спортивные чемпионаты — позитив для всего мира, и здорово, что чемпионат мира по футболу будет проходить в одном из самых добрых мест в мире — в Москве.