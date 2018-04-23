Дэдпул и Люди Икс войдут в киновселенную Marvel после выхода «Темного Феникса» 

Стало известно, что последним релизом студии FOX до ее слияния с Disney, о котором было объявлено в прошлом году, станет «Темный Феникс», блокбастер, ключевая роль в котором будет отведена Джин Грей в исполнении звезды «Игры престолов» Софи Тернер. После этого такие персонажи, как Дэдпул, Профессор Икс, Магнето, Мистик и остальные участники команды Людей Икс войдут в киновселенную Marvel.
Сообщается, что Кевин Файги, глава Marvel, уже знает, как объединить персонажей в одну большую и мощную киноисторию, тем более что новые «Мстители» как раз удачно завершают «3 фазу MCU», а персонажи FOX станут частью новой фазы.
Кто именно из актеров сохранит свои роли в дальнейших картинах, пока не сообщается, однако Disney намерены поменять команды, работавшие над проектами (режиссеров, сценаристов, операторов и т.д.).
Напомним, что «Темный Феникс» с Софи Тернер в главной роли выйдет в прокат в феврале 2019 года, и, возможно, мы в последний раз увидим вместе Дженнифер Лоуренс, Джеймса МакЭвоя, Майкла Фассбендера и других «ветеранов» Людей Икс. попкорнnews