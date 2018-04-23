Дэдпул и Люди Икс войдут в киновселенную Marvel после выхода «Темного Феникса»

Стало известно, что последним релизом студии FOX до ее слияния с Disney , о котором было объявлено в прошлом году, станет «Темный Феникс», блокбастер, ключевая роль в котором будет отведена Джин Грей в исполнении звезды «Игры престолов» Софи Тернер . После этого такие персонажи, как Дэдпул, Профессор Икс, Магнето, Мистик и остальные участники команды Людей Икс войдут в киновселенную Marvel.

Сообщается, что Кевин Файги , глава Marvel, уже знает, как объединить персонажей в одну большую и мощную киноисторию, тем более что новые «Мстители» как раз удачно завершают «3 фазу MCU», а персонажи FOX станут частью новой фазы.

Кто именно из актеров сохранит свои роли в дальнейших картинах, пока не сообщается, однако Disney намерены поменять команды, работавшие над проектами (режиссеров, сценаристов, операторов и т.д.).