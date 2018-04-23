Ещё
Дэдпул и Люди Икс войдут в киновселенную Marvel после выхода «Темного Феникса»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дэдпул и Люди Икс войдут в киновселенную Marvel после выхода «Темного Феникса» 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Стало известно, что последним релизом студии FOX до ее слияния с Disney, о котором было объявлено в прошлом году, станет «Темный Феникс», блокбастер, ключевая роль в котором будет отведена Джин Грей в исполнении звезды «Игры престолов» Софи Тернер. После этого такие персонажи, как Дэдпул, Профессор Икс, Магнето, Мистик и остальные участники команды Людей Икс войдут в киновселенную Marvel.
Сообщается, что Кевин Файги, глава Marvel, уже знает, как объединить персонажей в одну большую и мощную киноисторию, тем более что новые «Мстители» как раз удачно завершают «3 фазу MCU», а персонажи FOX станут частью новой фазы.
Кто именно из актеров сохранит свои роли в дальнейших картинах, пока не сообщается, однако Disney намерены поменять команды, работавшие над проектами (режиссеров, сценаристов, операторов и т.д.).
Напомним, что «Темный Феникс» с Софи Тернер в главной роли выйдет в прокат в феврале 2019 года, и, возможно, мы в последний раз увидим вместе Дженнифер Лоуренс, Джеймса МакЭвоя, Майкла Фассбендера и других «ветеранов» Людей Икс. попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Фото: Юэн МакГрегор, Брэдли Купер, Энсел Эльгорт и другие звезды на кинофестивале Трайбека Disney раскритиковали за отказ от бисексуального персонажа в ремейке мультфильма «Мулан» Тест: какая из актрис «Гарри Поттера» сыграла бы тебя в фильме о твоей жизни?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: что стало с участниками19
«В поисках капитана Гранта»: что осталось за кадром1
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе18
Москва после бури: фото из соцсетей39
Заброшенные места, вызывающие ужас
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают мультфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
00:31
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение