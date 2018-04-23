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Борис Клюев продает квартиру в Италии на берегу моря
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Борис Клюев продает квартиру в Италии на берегу моря 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
73-летний Борис Клюев артист театра и кино, а также педагог и профессор. Он сыграл на сцене десятки ролей. Также впервые в фильме он снялся в 1967 году. Это была картина «Война и мир», где он исполнил роль французского солдата в массовке. По сегодняшний день он активно снимается в сериалах и фильмах. Недавно Борис Владимирович побывал на фестивале «Литература и кино», который завершившегося на днях в Гатчине.
С известным артистом пообщались журналисты. Он рассказал, что сейчас его популярность связана с сериалом «Воронины», в котором он снимается уже около десяти лет. Клюев радостно сообщил, что этим летом они начнут снимать уже 19 сезон киноленты. В свое время на гонорары от этого сериала он приобрел квартиру в Италии. По его словам, приятельница посоветовала ему место Скалея, так как сама там купила недвижимость. «Когда я приехал туда впервые — в апреле или мае, шел и радовался: море шикарное, изумительного цвета, пальмы растут», — поделился воспоминаниями актер. Вскоре он приобрел там трехкомнатную квартиру с видом на террасу и красивый сад.
Борис Владимирович не стал скрывать, что приезжает туда на несколько недель или месяцев. Там у него есть машина, на которой он любит путешествовать. Однако артист признался, что скорее всего скоро попрощается с этой недвижимостью, так как из-за возраста добираться туда уже становится очень тяжело. «Недавно я еще купил квартиру и в Крыму, в Гурзуфе», — рассказал он изданию EG.ru. Клюев дал понять, что ему будет где провести время, если вскоре его квартиру в Италии купят.
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