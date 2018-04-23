Борис Клюев продает квартиру в Италии на берегу моря

73-летний Борис Клюев артист театра и кино, а также педагог и профессор. Он сыграл на сцене десятки ролей. Также впервые в фильме он снялся в 1967 году. Это была картина «Война и мир», где он исполнил роль французского солдата в массовке. По сегодняшний день он активно снимается в сериалах и фильмах. Недавно Борис Владимирович побывал на фестивале «Литература и кино», который завершившегося на днях в Гатчине.

С известным артистом пообщались журналисты. Он рассказал, что сейчас его популярность связана с сериалом «Воронины», в котором он снимается уже около десяти лет. Клюев радостно сообщил, что этим летом они начнут снимать уже 19 сезон киноленты. В свое время на гонорары от этого сериала он приобрел квартиру в Италии. По его словам, приятельница посоветовала ему место Скалея, так как сама там купила недвижимость. «Когда я приехал туда впервые — в апреле или мае, шел и радовался: море шикарное, изумительного цвета, пальмы растут», — поделился воспоминаниями актер. Вскоре он приобрел там трехкомнатную квартиру с видом на террасу и красивый сад.