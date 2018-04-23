Юрий Соломин не может забыть, как у него украли звездный час

В программе «Судьба человека» народный артист СССР Юрий Соломин вспоминает, как в 1950-х годах семь суток ехал из Читы в Москву на поезде, чтобы поступить в театральный вуз. Благодаря тому, что отец работал в клубе Забайкальской железной дороги, удалось получить бесплатные билеты в столицу.

На время им удалось пристроиться у знакомых в Монино, а когда отцу надо было уезжать обратно в Читу, на оставшиеся деньги он купил две килограмма сухарей.

Один взял с собой — на неделю дороги в поезде, вторую оставил Юрию. Именно тот килограмм сухарей, вспоминает актер, помог ему тогда выжить.

После того, как талант из провинции прошел два тура, встала проблема с тем, чтобы остаться в Москве далее, и тогда Соломин попросил о помощи народную артистку СССР Веру Николаевну Пашенную.

Посочувствовав юному таланту, она помогла Юрию Соломину. Так он поступил в Щепкинское училище. И там уже на первом занятии встретил Ольгу — девушку, которая стала его женой. Недавно они отметили бриллиантовую свадьбу и все годы жили душа в душу.

А вот об отношениях Юрия с младшим братом — не менее легендарным актером Виталием Соломиным ходило немало слухов. Юрий помог ему поступить в Щепкинское училище, талант младшего брата засиял и в театре, и в кино.

Юрий Соломин до сих пор не любит в подробностях рассказывать об отношениях с младшим братом. Он отмечает их разницу, которую поклонники видели и сами.

"Посмотрите на нас, мы как вилка на бутылку не похожи друг на друга. Ну что нам делить? Талант? Виталий играет свое, я играю свое, мы разные абсолютно актеры", — вспоминает Юрий Соломин.

А вот об украденном у него звездном часе на «Оскаре» прославленный актерсожалеет до сих пор. Хотя и было это в далеком 1976 году.

Это — о вручении премии культовому фильму Акиры Куросавы «Дерсу Узала», в котором Юрий Соломин сыграл главную роль. После объявления фильма, которому присудили Оскар", весь цвет мирового кинематографа стоя аплодировал создателям. Однако ни режиссера, ни актеров на церемонию тогда из СССР не пустили.

Почему на главную роль Акира Куросава выбрал Соломина даже без проб, какой фамилией до сих пор называют его при встрече многие поклонники, что же все-таки было странного в их отношениях с братом Виталием и как Юрий Соломин пережил его смерть, — в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1».