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Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры
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Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Николас Кейдж анонсировал окончание карьеры актера, он хочет сам снимать фильмы. Об этом сообщает NME.
«В настоящий момент я в основном играю в кино, и я планирую заниматься этим еще три или четыре года. Я хотел бы сфокусироваться на режиссуре», — объяснил Кейдж.
По данным киноресурса IMDb, артист занят сразу в семи проектах — исполняет главные роли в пяти фильмах и участвует в озвучке двух анимационных лент. Дебютная и единственная режиссерская работа Кейджа, «Жиголо» с Джеймсом Франко, вышла на экраны в 2002 году.
За свою карьеру 54-летний Кейдж снялся более чем в 80 фильмах. Он известен по картинамк «Дикие сердцем», «Скала», «Без лица», «Город ангелов», «Угнать за 60 секунд», «Сокровище нации» и «Пророк».
В январе интернет-пользователи использовали лицо Николаса Кейджа в приложении, позволяющем создать эротическое видео с участием поп-звезд или голливудских актрис.
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